Espanya, un paradís per al Covid-19: Sanitat reporta 766 rebrots en la darrera setmana

En l'última setmana s'han produït 766 nous brots de Covid-19 a Espanya, amb 6.200 casos associats, segons es mostra en l'últim informe sobre la situació del coronavirus a Espanya publicat pel Ministeri de Sanitat.









A l'efecte de notificació al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, dirigit per Fernando Simón, es defineix brot com qualsevol agrupació de tres o més casos amb infecció activa en els quals s'ha establert un vincle epidemiològic. Així, s'exclouen aquells que afectin únicament als convivents d'un mateix domicili.





En aquest sentit, des que va finalitzar la desescalada s'han comunicat 3.828 brots amb al voltant de 36.900 casos, afectant a totes les comunitats, dels quals 766 brots s'han produït en l'última setmana, amb al voltant de 6.200 casos.





Dels nous brots, el 79,4 per cent dels brots són de petita magnitud, amb menys de 10 casos, i aquells amb un major nombre de persones contagiades (alguns amb més de 100) són els que s'han produït en àmbits de oci, entre treballadors en situacions de vulnerabilitat i en centres sociosanitaris.





En concret, segons el departament que dirigeix Salvador Illa, dels brots notificats a l'última setmana, l'àmbit en el qual s'ha recollit un major nombre de brots i casos continua sent el social, representant el 32,3 per cent dels brots i el 22,8 per cent dels casos. Entre ells destaquen els brots relacionats amb reunions familiars i d'amics (177 brots i 955 casos), els quals "continuen augmentant".





No obstant això, en aquestes últimes setmanes s'ha observat una disminució d'aquells brots associats als locals d'oci. En aquest punt, en l'informe es destaquen aquells brots amb un component mixt, és a dir, on la transmissió es desplaça per exemple de l'àmbit familiar a altres àmbits, com el laboral o el social, o viceversa (14,9% dels brots i el 24,9% dels casos), i els brots que afecten membres de la mateixa família que viuen en diferents domicilis (27% dels brots i el 16,5% dels casos).





Altres brots "rellevants" són aquells que ocorren en l'àmbit laboral, els quals suposen el 13,1 per cent dels brots notificats en aquesta última setmana i el 8,9 per cent dels casos. A més, Sanitat ha informat que s'ha produït una reducció en el nombre de brots relacionats amb treballadors en situacions de vulnerabilitat social en escorxadors / empreses càrnies i en temporers / empreses hortofructícoles.





Finalment, en les últimes setmanes s'ha observat un augment d'aquells brots laborals que es produeixen en el sector de l'hostaleria i en el sector empresarial i de la construcció. A més, hi ha hagut un augment dels brots que es produeixen en centres sociosanitaris (9,3% dels brots i el 16,6% dels casos) i aquells que es produeixen en centres sanitaris (1,7% dels brots i 1,8% dels casos).