L'ANC convoca una Diada contra la salut pública

Avui és la Diada de Catalunya, i segurament aquest any els catalans tinguem moltes més coses en comú que els anteriors: a tots ens està aguaitant una pandèmia que ha arrasat al món, sense tenir pietat amb cap nacionalitat, bandera o poble. El Covid-19 ha donat a tots per igual.









Com cada any, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha convocat concentracions al voltant del territori. Han evitat fer una gran concentració a Barcelona, i abandonat els seus desitjos de repetir les xifres d'assistents dels anys anteriors, però asseguren que esperen que, al menys, 50.000 catalans, acudeixin a la convocatòria.





Hi haurà 107 manifestacions a Catalunya, totes amb aforament limitat i estàtiques. L'ANC ha escollit punts estratègics propers a edificis de Govern com a les oficines de la Seguretat Social, el Banc d'Espanya o les delegacions de Govern. La majoria de les concentracions començaran a les 17:14 hores, i s'espera que s'allarguin fins a les 19:00.





L'acte central es farà a les 17.30 a la plaça Letamendi, on intervindran els dirigents de les entitats, i l'ANC també ha fet una crida a la ciutadania a sortir als balcons a les 17.14 --la hora a la començava la manifestació de cada Diada-- per reivindicar la independència de Catalunya.





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va afirmar que l'objectiu de la Diada d'aquest any és compatibilitzar les mesures de seguretat pel Covid-19 i el dret a la manifestació per reclamar la independència, però sense que hi hagi mobilitzacions massives, i ha defensat que el risc de contagi en aquestes concentracions serà molt baix, encara que va admetre que "el risc 0 no existeix".





UNA DIADA SENSE EL GOVERN





Els organitzadors de les manifestacions han seguit endavant fent cas omís a les autoritats. Per primera vegada des de 2011, el Govern no acudirà a la convocatòria de ANC. Meritxell Budó, en un acte de lucidesa, va ser l'encarregada d'anunciar la decisió, fent una crida a "evitar el màxim" el contacte físic i l'activitat social per "intentar contenir rebrots". No obstant això, va evitar demanar a l'ANC que desconvoqués les manifestacions.





Qui ha estat més contundent és el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que aquest dijous va assegurar que no és el "moment oportú" per organitzar concentracions de gent. La principal autoritat en Salut de Catalunya ha assenyalat cosa que, possiblement, no entengui molta gent dins de l'independentisme: "es podria buscar una forma diferent" on s'evitessin "aglomeracions de gent".





El Govern va prohibir el passat 28 d'agost les reunions de més de deu persones en l'àmbit privat per evitar el risc de rebrot. No obstant això, per no fer enfadar als seus votants i a entitats amb tanta influència com l'ANC, va excloure d'aquesta norma a les manifestacions.









L'agenda de la Generalitat a la Diada d'aquest any serà mínima, ja que han anul·lat molts dels actes habituals, i es limitarà a l'ofrena floral tradicional al monument de Rafael Casanova, a la qual només acudiran el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en lloc de tots els membres de l'Executiu.





A més, l'acte institucional, que s'emetrà aquest dijous a les 22.00 hores per TV3, no serà presencial i s'ha gravat prèviament, i cap acte tindrà públic.





UNA DIADA AMB UN FUTUR INCERT





Els partits, que arriben a la Diada amb la incògnita sobre què farà Torra si el Tribunal Suprem confirma la seva inhabilitació en les pròximes setmanes i amb la incertesa de si hi haurà eleccions en els propers mesos, també s'han vist obligats a restringir la activitat.





A part de les ofrenes al monument de Casanova, el candidat de Cs a les eleccions i cap de l'oposició, Carlos Carrizosa, emetrà un missatge dirigit a la ciutadania; ERC farà un acte propi de manera telemàtica; Òmnium organitzarà el seu; SCC també planeja una roda de premsa i una acció, i la CUP convoca la tradicional manifestació de l'Esquerra Independentista a les 19.00 hores, tot i que en aquesta ocasió serà estàtica pel coronavirus.