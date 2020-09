Les eleccions de l'FC Barcelona seran el 11 i el 12 de març

La junta directiva del FC Barcelona, reunida aquest dijous en sessió ordinària, ha acordat que les properes eleccions a la presidència del club es celebrin els dies 20 i 21 de març, coincidint amb el primer cap de setmana immediatament posterior a l'inici del període fixat en els estatuts per a la celebració dels comicis.









"Donades les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia de l'Covid-19, i amb l'objectiu de preservar la salut de les persones i de fomentar la participació, la junta ha decidit que aquestes eleccions puguin celebrar-se en el transcurs de tot el cap de setmana, i en diverses seus repartides per tot el territori, i que s'habiliti l'opció del vot per correu ", va explicar el Barcelona en un comunicat.





A més, la junta directiva va fixar l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris per al dia 25 d'octubre, coincidint amb la celebració del Clàssic contra el Reial Madrid i "sempre seguint les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya".





"En el cas que les circumstàncies derivades de la pandèmia del Covid-19 no permetin preservar la salut de tots els participants, la celebració de l'Assemblea s'ajornarà fins que es donin les condicions de seguretat sanitària que pugui ser convocada i celebrada presencialment", va exposar l'entitat.





D'altra banda, la junta directiva va avaluar el paquet de mesures proposades per la 'Comissió Covid19' amb l'objectiu d'ajustar i equilibrar el pressupost de la temporada 2020-21, d'acord amb la baixada d'ingressos prevista com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia.





"El club estima que aquesta reducció se situarà al voltant del 30% en relació als ingressos pressupostats per a la temporada 2019-20. El càlcul d'aquesta xifra s'ha fet en el cas que l'activitat del club es pugui començar a normalitzar a partir de començaments de l'any vinent.





Aquestes mesures s'afegeixen a les que la junta directiva ja va posar en pràctica des de l'inici de la pandèmia, amb l'objectiu de màxim estalvi per minimitzar les pèrdues ocasionades per la falta d'ingressos en el transcurs de l'últim quadrimestre de l'exercici 2019-20 ", va finalitzar el Barça.