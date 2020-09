El sou dels treballadors amb fills en quarantena es reduirà uns 300 euros

Des de fa setmanes els pares pensen com serà l'inici escolar d'aquest nou curs marcat per la pandèmia. Un dels punts que més preocupa els pares és el de poder tenir una baixa i conservar el seu salari en cas que els seus fills s'encomanin de coronavirus o hagin de confinar tot i ser negatius pel positiu d'algun dels seus companys.









Finalment el Govern va accedir a cobrir els pares en cas de contagi o de contacte amb un afectat de coronavirus, considerant la situació com una "incapacitat temporal derivada de malaltia comuna". Així doncs, el Govern va decidir cobrir a l'empleat fins i tot encara que no estigui infectat per coronavirus, sinó també quan el seu metge decideixi que ha de complir un aïllament preventiu.





La quantia de la prestació per suposat d'"incapacitat temporal per malaltia comú" no equival a la de la prestació temporal per accident laboral, de manera que la persona de baixa no percebrà el 75% de la base reguladora diària. Aquest cas es donarà només per als pares amb fills aïllats per positiu de Covid-19.





Segons El Confidencial Digital, fonts properes al Ministeri de Seguretat Social asseguren que en el cas dels pares que es quedin a casa per cuidar nens que hagin d'estar en aïllament pel contagi d'un company, no cobraran la prestació durant els primers tres dies de baixa, segons el que estableix la llei.





A més, a partir de el quart dia, els empleats percebran el 60% de la base reguladora. A partir d'el quinzè dia, percebran el 75% de la seva base reguladora, encara que en el cas de la baixa per coronavirus, en principi només són 14 dies.





Per saber la reducció del sou en aquest supòsit, caldrà tenir en compte la base de cotització per contingències comunes del mes anterior a el de la baixa i dividir-la entre 30 dies.





El diari digital assegura que, amb un sou de 1.200 euros a el mes, l'afectat rebria uns 900 euros. En aquest cas, l'empleat veuria una reducció del seu salari de 300 euros.