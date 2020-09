VÍDEO: Dues noies escupen, agredeixen i llancen insults racistes al Metro de Madrid

Les xarxes socials han cremat davant d'un vídeo de dues noies al Metro de Madrid. A les imatges, es pot veure com les tres joves, que semblen menors, llancen insults, agredeixen i escupen a una parella que els increpa per no portar correctament la mascareta.





A part de la exhibició general de mala educació, crida l'atenció l'alt nivell d'odi racial que mostren les dues noies, cridant "chipi" als agredits o preguntant o assegurant que no tenen condons a la selva d'on provenen.