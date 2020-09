Una dona mata els seus cinc fills a Alemanya

La policia alemanya ha localitzat els cadàvers de cinc nens d'entre un i vuit anys d'edat en un habitatge de la localitat de Solingen i investiga la presumpta responsabilitat de la seva mare, que s'hauria llançat a les vies de tren a la propera ciutat de Dusseldorf .









"No sabem encara exactament el que ha passat, quan o per què, només que és una situació molt tràgica", ha lamentat un portaveu de la Policia, Stefan Weiand, que no ha revelat les causes exactes de la mort dels cinc nens.





La mare, de 27 anys i que no estaria en condicions de prestar declaració davant les autoritats, va patir ferides greus després de llançar-se a les vies de l'estació de Düsseldorf, en el que la policia investiga com un intent de suïcidi. La dona, hauria arribat a l'estació costat d'un altre fill d'onze anys, segons fonts citades per l'agència DPA.





Va ser una àvia dels nens qui va donar la veu d'alarma a les forces de seguretat poc abans de les 14.00. Arran de la trucada, diversos agents van acudir a el domicili familiar i van localitzar els cinc cossos sense vida.