Les imatges de la Diada 2020

L'acte institucional de la Diada ha rendit aquest dijous un homenatge als professionals sanitaris que han lluitat contra la pandèmia de coronavirus, a les víctimes que ha deixat el Covid-19 i a la ciutadania de Catalunya pel confinament.













La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha cridat aquest divendres a celebrar la Diada de manera reivindicativa perquè "hi continua havent repressió", però seguint les mesures de seguretat que recomanen els tècnics sanitaris per la pandèmia de Covid-19 .













El president de Parlament, Roger Torrent, ha demanat aquest divendres al Govern central que afronti el conflicte català per buscar una solució i aconseguir que aquest any sigui "l'última Diada amb presos i exiliats".













L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest divendres celebrar la Diada d'aquest any sense grans manifestacions ni aglomeracions, per evitar contagis de coronavirus: "Fem d'aquesta Diada un dia de cures, d'agafar forces".













El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest divendres que la millor manera d'homenatjar l'expresident de la Generalitat Lluís Companys serà "amb una llei de memòria democràtica, per fer justícia, tancar ferides i mirar cap endavant".









La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha reivindicat aquest divendres, a propòsit de la Diada, que les administracions locals "han estat les primeres a actuar en aquests moments tan difícils" davant el coronavirus.













La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest divendres que la Diada d'aquest any ha de ser un "punt d'inflexió" per avançar fins a la consecució d'un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia dels presos sobiranistes.













La vicepresidenta de JxCat i regidor a Barcelona, Elsa Artadi, ha demanat aquest divendres que la Diada d'enguany, marcada pel coronavirus, serveixi com "moment de reflexió" per als independentistes sobre l'estratègia a seguir, amb unitat i propostes concretes.













El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha apel·lat aquest divendres als "grans consensos de el catalanisme" per donar una alternativa a la Generalitat, amb l'objectiu que la Diada d'aquest any sigui la primera de la reconstrucció de Catalunya després de la pandèmia.













El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha reivindicat aquest divendres el seu partit com la "centralitat de l'independentisme", des de la qual assegura que treballaran per a la recuperació econòmica i social després de la pandèmia, i per avançar en el procés sobiranista.













El secretari general d'Units per Avancar, Ramon Espadaler, ha apel·lat aquest divendres a la convivència i al respecte per superar la "confrontació" a Catalunya i situar el bé comú com a objectiu central de la política, en una Diada que ha definit com atípica per el coronavirus.













El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha demanat aquest divendres al president del Govern central, Pedro Sánchez, abandonar "la doctrina de Vox" i dictar l'amnistia dels dirigents polítics empresonats per l'1-O.













Societat Civil Catalana (SCC) ha commemorat la Diada aquest divendres amb una campanya protagonitzada per una avioneta que ha sobrevolat les platges de la ciutat de Barcelona i de la comarca barcelonina del Maresme amb la pancarta 'Aturem la decadència' ( 'Aturem la decadència' ).