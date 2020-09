Espanya, entre els països europeus on menys frau hi ha amb el IVA

Els Estats membres de la UE van perdre 140.000 milions d'euros en ingressos de l'impost sobre el valor afegit (IVA) en 2018, segons un nou informe de la Comissió Europea.









La bretxa de l'IVA és la pèrdua d'ingressos deguda al frau i l'evasió fiscal, l'elusió fiscal, les fallides, les insolvències financeres i els errors de càlcul. D'aquesta manera, l'informe anual sobre la bretxa de l'IVA de la Comissió Europea mesura l'efectivitat de l'aplicació de l'IVA i el compliment de cada Estat membre.





Encara que segueix sent extremadament elevada, la 'bretxa de l'IVA' global, o diferència entre els ingressos dels estats membres de la UE previstos i els realment percebuts, ha disminuït en els últims anys. Així i tot, les xifres del 2020 apunten a una que la bretxa tornarà a incrementar-se com a conseqüència del coronavirus i els seus efectes en l'economia dels països europeus.





En 2018, la bretxa de l'IVA global de la UE es va reduir gairebé 1.000 milions d'euros, situant-se en 140.040 milions d'euros. Aquestes xifres suposen un alentiment respecte a 2017, amb una disminució de 2.900 milions.





La gran bretxa de 2018 i les males previsions de l'any 2020 posen de manifest la necessitat d'una reforma global de les normes de la UE en matèria d'IVA que posi fi al frau d'aquest impost. A més, des de la UE també consideren que es necessita major cooperació entre els estats membres per promoure la recaptació de l'IVA protegint alhora a les empreses que operen lícitament.





Paolo Gentiloni, comissari d'Economia, assenyalat a la Comissió que les xifres "Mostren que els esforços per acabar amb les oportunitats de frau i evasió en matèria d'IVA han anat donant els seus fruits, però també revelen que queda molt per fa r".





A més, va insistir en la cooperació i els esforços per acabar amb el frau: "Avui més que mai, els països de la UE simplement no poden permetre aquestes pèrdues. És per això pel que hem de redoblar els esforços per intensificar la lluita contra el frau de l'IVA amb renovada determinació i, alhora, simplificar els procediments i millorar la cooperació transfronterera ".





La bretxa de l'IVA, país a país

Espanya se situa en una posició bastant bona, sent el novè país per la cua en bretxa de l'IVA. El percentatge de la bretxa de l'IVA el 2018 va ser del 6%, mentre que la major bretxa, la de Romania, era d'un 33,8%.





Romania ja va registrar la major bretxa nacional el 2017, i el 2018 va tenir una pèrdua d'ingressos de l'IVA del 33,8%. En 2018, el segon país amb més pèrdua d'ingressos de l'IVA va ser Grècia (30,1%), seguit de Lituània (25,9%). Els menors desviaments es van produir a Suècia (0,7%), Croàcia (3,5%), i Finlàndia (3,6%).













En termes absoluts, les xifres més altes van ser les d'Itàlia (35 400 milions EUR), el Regne Unit (23.500 milions EUR) i Alemanya (22 000 milions EUR).





En aquest cas, Espanya se situa en setena posició, amb una pèrdua total de 4.909 milions d'euros.