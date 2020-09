La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària intervenen a la Jonquera més de 14.000 falsificacions de marques de luxe

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han intervingut 14.003 articles de roba i complements falsificats de marques de luxe en sis inspeccions realitzades en diferents locals de la pedania Dels Límits, a la Jonquera (Girona).









El Ministeri de l'Interior ha informat aquest divendres en un comunicat que en un dels registres es va trobar un taller clandestí amb les planxes per serigrafiar roba i logos de les marques, i també diversos locals comercials on s'exposaven els articles per a la seva venda.





Cinc persones estan sent investigades, i entre els articles intervinguts es troben bosses, pols, samarretes, dessuadores, sabatilles i rellotges, entre altres objectes de marques rellevants i d'un valor total de 4.117.122 euros.





L'operació es va iniciar arran de les denúncies interposades per perits de diferents marques comercials de reconegut prestigi i els agents van comprovar l'existència de magatzems situats a l'interior dels locals on s'ocultava el gènere falsificat.





En l'operatiu han intervingut membres de les Agències d'Estats Units HIS (Homeland Security Investigations) i CBP (Us.Constums and Border Protection), inspectors de Treball i Seguretat Social, de l'Agència Catalana de Consum i pèrits de les marques denunciants.