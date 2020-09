Sanitat registra més de 12.180 casos de Covid-19, 4.708 en les darreres 24 hores

En el dia en què es compleixen sis mesos des que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés la crisi del coronavirus com una pandèmia, el Ministeri de Sanitat ha registrat 12.183 casos de Covid-19, dels quals 4.708 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 4.137 de dijous, elevant la xifra total de persones infectades a Espanya per coronavirus fins a les 566.326.





Així mateix, el departament dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 48 morts per Covid-19 més, 241 en l'última setmana. Per tant, la xifra global de morts per Covid-19 a Espanya se situa en les 29.747 persones.





Actualment hi ha 8.658 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.181 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.124 ingressos i 919 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 7,5 per cent.