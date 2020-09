Regne Unit busca socis després de la seva picabaralla amb la UE i signa un tractat amb el Japó

Els governs del Regne Unit i Japó han finalitzat aquest divendres les negociacions sobre el seu tractat de lliure comerç, per la qual cosa han arribat a un principi d'acord que Londres ha qualificat d'"històric", segons ha informat l'Executiu de Boris Johnson en un comunicat .









Aquest tractat suposa el primer acord comercial d'aquest tipus tancat per Regne Unit des que va abandonar la Unió Europea. Londres estima que l'eliminació del 99% d'aranzels actualment vigents incrementarà el comerç amb el Japó en 15.200 milions de lliures (16.419.000 d'euros).





"L'acord està adaptat a l'economia britànica i assegura beneficis addicionals més enllà del tractat comercial, donant a les empreses del Regne Unit que exportin al Japó un avantatge competitiu en una sèrie d'àrees. Ajudarà a crear llocs de treball i elevarà el creixement econòmic a tot Regne Unit ", ha assegurat el Govern britànic.





"És un moment històric per a Regne Unit i el Japó a l'ésser el nostre primer gran tractat comercial després del Brexit. L'acord que hem negociat, en temps rècord i en circumstàncies desafiants, va més enllà de l'acord actualment vigent amb la UE i assegura noves victòries per les empreses britàniques a les nostres grans indústries manufacturera, d'aliments i tecnològica ", ha indicat la secretària de comerç internacional, Liz Truss.





Entre els punts acordats amb Tòquio, Regne Unit s'ha compromès a defensar els principis de neutralitat de la xarxa i han acordat eliminar el requisit de la localització de dades, de manera que les empreses britàniques no hauran de tenir servidors en territori japonès per emmagatzemar dades dels seus clients al país asiàtic. Londres ha indicat que això beneficiarà a empreses 'fintech' com Revolut o Transferwise.





Així mateix, ambdues capitals han acordat "més flexibilitat" perquè les empreses japonesos i britàniques puguin traslladar a treballadors altament qualificats entre els dos paíse s, especialment en serveis informàtics i la construcció. Segons l'acord, els visats es tramitaran en menys de 90 dies i els treballadors han de rebre autoritzacions de residència durant un període de cinc anys per a ells mateixos, les seves parelles i les persones dependents al seu càrrec.





Pel que fa a la indústria de l'automoció, Londres ha acceptat reduir els aranzels dels components de vehicles procedents del Japó, a igualar els procediments regulatoris i a garantir una major "certesa legal" per les seves operacions.





L'acord amb Tòquio es produeix just quan les negociacions amb Brussel·les sobre la relació després del període de transició s'han intensificat.





Aquest divendres, el nou president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe, ha avisat el Govern britànic de Boris Johnson de respectar l'acord del Brexit és un "prerequisit" perquè les dues parts puguin concloure també un pacte sobre la seva futura relació comercial abans que acabi l'any.





L'irlandès ha reaccionat d'aquesta manera a la polèmica llei que Londres vol aprovar i que posa en dubte diverses disposicions de l'acord del Brexit, inclòs el protocol per protegir els Acords de Divendres Sant al Úlster.