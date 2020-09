Boris Johnson assegura que no lliurarà "ni un tros de roca" de Gibraltar

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha felicitat aquest dimecres a Gibraltar per la seva festa anual recordant que el Penyal forma part de la "família britànica" i advertint que Londres no cedirà "ni un fragment de sobirania" sense el vistiplau de la població gibraltarenya.









"No importa el furibunda que pugui tornar-se l'especulació mediàtica, no importa qui pressioni a qui o el estrident que ho faci. Fins que decidiu el contrari, no lliurarem ni un tros de roca, ni un fragment de la sobirania nacional", ha promès Johnson, en un missatge en vídeo en què no ha esmentat a Espanya en cap moment.





El 'premier' britànic s'ha referit a la consulta de 1967, destacant que llavors un 99,64 per cent dels votants es va posicionar a favor de ser part del Regne Unit "ara i sempre". Així serà "mentre jo sigui primer ministre", ha promès.





Johnson ha reconegut en el seu missatge els desafiaments que ha suposat la pandèmia de coronavirus, lloant la feina "absolutament estel·lar" del ministre principal del Penyal, Fabian Picard durant aquests últims mesos. Tot i això, ha cridat a no perdre de vista els reptes futurs, en particular la culminació del procés de sortida de la Unió Europea.





Al 31 de desembre expira el període de transició per a la sortida del Regne Unit i, segons Johnson, hi ha "moltes oportunitats brillants" per davant. "El canvi s'acosta i sé que el canvi a vegades pot fer por", però "no és temps per a la timidesa", ha agregat.





"Si anem a fer del Brexit l'enorme èxit que pot ser, hem de ser audaços i ambiciosos", ha emfatitzat, en al·lusió a un "viatge" que, "sens dubte", Londres i Gibraltar faran "junts".