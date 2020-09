Les entitats independentistes carreguen contra JxCat i ERC a la Diada: "Se'ns acaba la paciència"

ANC i Òmnium han retret aquest divendres als partits independentistes que donen suport a la Generalitat - JxCat i ERC - estar centrats en els seus interessos polítics en comptes de dissenyar "una estratègia de país", i han advertit que, si les institucions catalanes no impulsen el projecte independentista, ho farà la ciutadania.









Així ho han expressat en l'acte central que les dues entitats juntament amb l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han organitzat a la plaça Letamendi de Barcelona, un dels 131 punts on s'ha cridat a la concentració per demanar la independència amb motiu de la Diada, i en els quals s'han guardat les mesures de seguretat per la pandèmia de Covid-19.





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que a la Diada posterior a l'1-O van concloure que no havien arribat al cim del projecte però que s'havien acostat creant un camp base en què "la boira de la repressió" no va arribar a parar.





"La boira, que és la repressió, no s'ha aixecat i ens segueix desorientant i dividint. No podem seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí mentre veiem cada dia renúncies i divisions que creen frustració. Tenim presidents simbòlics, lleis simbòliques ... No som un país simbòlic. som un país de veritat. Estem farts de la divisió i de la tàctica. Exigim ia una estratègia ", ha advertit.





De fet, s'ha dirigit directament als líders dels dos partits polítics als quals demanat una reflexió: "Vicepresident legítim Oriol Junqueras, president legítim Carles Puigdemont: Si us plau, llegiu cadascun el llibre de l'altre. Reflexioneu, parleu i feu una proposta conjunta ".





CONSUM ESTRATÈGIC





Paluzie els ha advertit que "se'ns acaba la paciència", ha cridat a la ciutadania al consum estratègic ia votar als líders de les càmeres, dels col·legis o col·legiar en clau independentista, i ha anunciat una nova campanya de l'ANC per que els catalans paguin els seus impostos a la Generalitat i no a l'Estat.





Ha assegurat que el seu telèfon mòbil està intervingut i que a l'ANC se li està espiant, i ha preguntat: "¿Seguirem esperant fins que tanquin l'ANC? ¿Fins que tots els que van participar l'1-O passin pels jutjats espanyols? ¿ fins que el president Torra se sumi a la llista de presidents represaliats? ".





"Partits independentistes: 'Sit and Talk'. Seieu i parleu. Nosaltres tenim una proposta. Treballeu per sumar més de l'50% aquestes properes eleccions i després respecteu el mandat de l'1-O i declareu la independència", ha reclamat.





ÒMNIUM





El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha llançat un missatge als partits que defensen el projecte independentista als quals ha exigit "no deixar-se portar per interessos de partit i centrar-se en els interessos de país", sense renunciar a cap via democràtica i pacífica .





Ha demanat fixar "ja l'horitzó que ha de permetre culminar el procés d'alliberament nacional", cosa que no és fàcil --ha dit--, i que si no lideren els polítics liderarà la ciutadania amb mobilitzacions.





A més, ha cridat a trencar amb un Estat que gasta centenars de milions d'euros en l'Exèrcit --ha dit-- "que tapa les vergonyes d'una monarquia corrupta", que rebutja extradir l'exministre Rodolfo Martín Villa i amb jutges que poden dictar la vida política, segons ell.





"La guerra bruta de l'Estat amb els nostres impostos ha estat aquí sempre", amb casos d'espionatge i condemnes als líders independentistes que impedeixen que hi hagi normalitat política, ha sostingut.





AMI





El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha comparat la situació de la crisi sanitària amb la crisi política entre Catalunya i la resta d'Espanya: "L'actual situació no pot evitar la veritable pandèmia, la pandèmia que fa més de 300 anys que pateix en major o menor intensitat Catalunya, i no és altra que la nostra relació amb Espanya ".





"Una relació tòxica de segles. És igual si parlem de dictadors i republicans, tant és si parlem de governs conservadors o progressistes. Això només evidencia una cosa: que malgrat el molt bon treball a nivell internacional per denunciar la mala salut de la democràcia a l'Estat espanyol, la vacuna no arribarà de fora. l'hem de fer nosaltres i es diu independència ", ha conclòs.