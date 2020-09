La Guàrdia Civil intercepta un veler carregat amb una tona de cocaïna

La Guàrdia Civil ha interceptat en aigües internacionals a unes 88 milles a l'oest de l'i sla de la Palma un veler carregat amb una tona de cocaïna, procedint a la detenció dels tres tripulants de nacionalitat croata, tots amb antecedents vinculats a el tràfic de drogues i el tràfic d'armes.













La investigació, dirigida per l'Audiència Nacional, va arrencar el passat mes de febrer i s'ha centrat en una "nova ruta africana", el que ha portat a la Guàrdia Civil a constatar que cada vegada està "més consolidada" la presència a Espanya de membres de bandes criminals d'Europa de l'est encarregats d'aquest tipus de viatges transoceànics.





En concret, es refereix a ciutadans d'Albània, Montenegro, Bòsnia o Croàcia que s'ubiquen en zones estratègiques com Illes Canàries, Galícia i el sud de la Península. "Es consolida la tendència que apunta a organitzacions criminals d'aquesta zona com els responsables de moltes de les importacions de cocaïna a Europa", ha assenyalat la Guàrdia Civil a l'informar de la 'Operació Falkusa'.





Sota la direcció de l'Audiència Nacional, la investigació ha permès practicar en paral·lel diversos registres a Croàcia després que els agents de el Grup Central Antidrogues de la Unitat Central Operativa (UCO) tiressin de el fil de diferents informacions sobre l'embarcació 'Majic' de pavelló croat, que a criteri dels agents la vincularien directament amb el tràfic internacional de substàncies estupefaents a gran escala.





L'abordatge de l' 'Majic' es va dur a terme a la matinada d'dimecres passat. En diverses estades de l'veler es van trobar 980 paquets de cocaïna. Per això va ser fonamental la col·laboració de les autoritats de Croàcia, que va permetre establir que l'embarcació va partir a finals del mes de febrer des Dubroknic amb destinació a Montenegro.





Després va ser localitzada a la seva arribada a el Port d'Almeria, des d'on es va traslladar a l'illa de Lanzarote, tot això sent sotmesa a vigilàncies discretes per part de l'Equip contra el Crim Organitzat (ECO) de Canàries.





La vigilància va permetre identificar tots els seus tripulants assentats en aquesta illa, així com conèixer la intenció dels mateixos de posar rumb a aigües caribenyes en un curt període de temps. A les indagacions policials es van sumar autoritats franceses (DNRED), britàniques (NCA), americanes (DEA) i holandeses, així com l'agència Europol.





RETARD PER VIRUS

Fruit d'aquesta coordinació internacional, la Guàrdia Civil va corroborar que l a embarcació investigada es trobava en aigües de l'illa de Barbados i posteriorment de la Illa de Martinica a principis del mes d'abril.





La tripulació de l' 'Majic' es va sotmetre a diversos controls sanitaris a causa de la pandèmia de coronavirus, el que va provocar que desistissin en un primer moment de qualsevol intent de càrrega de droga en aquestes circumstàncies. Per aquest motiu van tornar a l'arxipèlag canari, concretament a l'port d'Arrecife a Lanzarote, en els primers dies del mes de juny.





A partir d'aquest moment, els tres tripulants de l' 'Majic' es van separar per diferents punts de el continent europeu, tornant-se a reunir en aquesta mateixa illa a mitjans del mes d'agost, on van tornar a ser monitoritzats per agents de la UCO.





Al cap de pocs dies d'aquesta trobada, el 'Majic' va salpar amb destinació declarat Brasil, comprovant des del Centre de Coordinació i Vigilància Marítima (CECORVIMAR) de la Guàrdia Civil que, després de sortir de les Illes Canàries, l'embarcació no seguia un rumb d'acord amb el seu destí declarat.

Això últim va activar la ràpida i urgent intervenció de el Servei Marítim de la Guàrdia Civil mitjançant el seu buc oceànic Riu Segura, amb membres a bord de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI) davant un possible abordatge en alta mar, tot això en previsió que la possible substància estupefaent fos descarregada en algun punt de l'litoral de les Illes Canàries.