Barcelona prohibeix banyar-se a les seves platges, contaminades per la presència de bacteris

L'Ajuntament de Barcelona ha prohibit el bany a totes les platges de la ciutat. Els últims anàlisis dutes a terme per l'Agència Catalana de l'Aigua han evidenciat la presència de bacteris potencialment perilloses per a la salut de les persones, de manera que el consistori ha optat per decretar el tancament de les platges fins dilluns que ve.





Segons un comunicat fet públic pels responsables municipals, les platges de la capital catalana "presenten bandera vermella perquè, tal com estableix la Directiva 2006/7 / CE, els resultats dels controls analítics de les aigües de bany realitzats per l'Agència de salut Pública de Barcelona indiquen una qualitat insuficient de l'aigua per valors alterats de bacteris, un fet relacionat amb les pluges dels últims dies ".





Els experts consideren que l as intenses pluges dels dies precedents han pogut ser la causa que la qualitat l'aigua de les platges hagi empitjorat en els últims dies, de manera que hauran d'esperar a fer noves anàlisis, que es faran entre diumenge i el dilluns, per determinar si les platges ja poden obrir-se a el públic en general.