El Cuponazo de l'ONCE deixa un premi de 9 milions d'euros a Sabadell

El sorteig del 'Cuponazo' de l'Once ha deixat aquest divendres un premi de 9 milions d'euros a Sabadell (Barcelona) i sis premis de 25.000 euros cadascun.













Once ha informat en un comunicat que també ha caigut un premi de 25.000 euros a Terrassa (Barcelona), de manera que l'organització ha repartit a Catalunya un total de 9.175.000 milions.





El treballador que va vendre el cupó de Sabadell premiat s'ha mostrat molt content amb la sort que ha repartit "No m'ho acabo de creure. Estic súper content per portar la felicitat als meus veïns i veïnes. Un o una de ells tindrà una gran alegria amb el Cuponazo de nou milions d'euros. I els altres, també. És el premi més gran que he donat en els cinc anys que porto de venedor de l'ONCE. Fa un parell d'anys vaig repartir un premi del Cupó Diari ", ha dit Vicent, molt emocionat en saber la notícia.