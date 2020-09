La policia municipal de Sitges multa a 73 joves en una nit per no portar mascareta

La Policia Local de Sitges (Barcelona) va multar divendres a la nit durant un control de botellón a 73 joves d'entre 18 i 20 anys per no portar posada la màscara a la via pública.









El cos va interposar 10 denúncies per consum d'alcohol i dos per tinença de drogues, i va aixecar actes per troballa de droga i alcohol abandonats al carrer davant els agents, informa la Policia Local en un comunicat.





Els controls es van efectuar al passeig Marítim, Fragata, La Llevantina i en algunes zones de platja, i van comptar amb la intervenció d'una desena d'agents i un gos detector de drogues.