El Govern estudia rebaixar el temps de les quarantenes a 7 dies

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha dit aquest dissabte que no descarten rebaixar els dies d'aïllament en cas de contagis a les escoles de Catalunya.









Ho ha dit en una entrevista per a Catalunya Ràdio en què se li ha preguntat si seguirà els passos de França, que ha rebaixat de 14 a 7 dies l'aïllament.





Ell ha dit ser "més prudent" i ha explicat que la seva proposta inicial era passar de 14 a 10 dies, però que està esperant les respostes d'experts.





També ha reiterat que s'espera que 1 de cada 1.400 nens s'encomani amb coronavirus quan s'iniciï el curs escolar, i veu "necessari rebaixar la taxa d'infecció".





No obstant això, argumenta que els possibles contagis que es produeixin la setmana que ve no hauran estat a les escoles perquè no hi haurà donat temps a transmetre la infecció allà.





No es realitzaran PCR als professors perquè considera que no són un col·lectiu de risc i ha conclòs que "el problema no està a l'escola".