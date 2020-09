VÍDEO: Continua la recerca de la periodista de RTVE a Catalunya, Montserrat Elías, al Parc Natural de Cap de Creus

Montse Elías, periodista de RTVE a Catalunya, està en parador desconegut. El seu marit ha posat una denúncia de desaparició davant dels Mossos, a la comissaria de Sant Andreu, i ha demanat col·laboració ciutadana per poder trobar-la.

























L'última vegada que es va veure a la presentadora va ser el dimecres, 9 de setembre quan passava uns dies de vacances a Cala Tamariua, al Port de la Selva, amb una amiga i amb la seva gossa. Des aquell 9 de setembre el seu telèfon no dóna senyal.





La periodista es despalzó a aquesta zona de Catalunya en un Citroën Nemo gris matrícula 4609 HVS, i amb la seva gossa Baguira.





















Segons Mossos d'Esquadra, hi ha una doble investigació oberta, tant a la comissaria de Sant Andreu -on es realitza la denúncia- com a la comissaria de l'Alt Empordà. Tot i que encara no s'ha activat cap rastreig o batuda sobre la zona.





A través de Twitter, Mossos demana que si algú la veu a ella o als el vehicle avisi el 112.













La perodista barcelonina de 44 anys és coneguda per haver presentat ' Punts de vista' entre 2016 i 2019, un programa de reportatges i entrevistes a referents culturals que emet TVE a la seva franja de desconnexió per a Catalunya. Des de la temporada passada, el programa està conduït per l'actriu Tània Sarrias.





















Protecció Civil de Port de la Selva ha mobilitzat tots els seus voluntaris per buscar-la en tots els racons del Port de la Selva supervisant tant els camins com els aparcaments del Parc Natural de Cap de Creus.