Quim Torra podria viure els seus últims dies com a president de la Generalitat

Dijous que ve el Suprem estudiarà el recurs que el president, Quim Torra, va interposar contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació ia pagar una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència .





















Torra va ser jutjat el 18 de novembre per tres magistrats de l'TSJC per un delicte de desobediència a l'ordre de la Junta Electoral Central, que va dictar que havia de retirar els símbols en període electoral per mantenir la neutralitat.





En el judici, Torra --primer president català jutjat en exercici-- va reconèixer: "Sí, la desobedecí, però és que era impossible complir una ordre il·legal, tots els membres d'aquesta sala ho saben que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia competència per fer-ho ".





El Suprem ha d'estudiar si admet o no el recurs de Torra, com ha demanat la Fiscalia, per la qual cosa, en cas de rebutjar-ho, la fermesa de la sentència de l'TSJC seria immediata, segons fonts judicials, i per tant el president català quedaria inhabilitat en aquest moment.





En el cas que els magistrats acceptin el recurs a tràmit i entrin en valorar si incomplir una ordre de la Junta Electoral Central constitueix una desobediència seva decisió es podria demorar uns dies, tot i que les fonts consultades coincideixen a remarcar que no serien massa.





El Ministeri Públic va reclamar que es confirmi la pena d'inhabilitació i multa a Torra i va recordar que en el judici el condemnat va admetre el delicte: «Sí, desobedecí perquè era impossible complir una ordre il·legal». No obstant això, el seu advocat considera que no acatar aquesta ordre no suposa un delicte pel que, en el recurs de la sentència, assegura que el president català és víctima d ' «una palmària persecució política».





Des JxCat s'apunta al fet que la intenció de el president és rebre la inhabilitació estant a el front de l'Executiu ja que la seva intenció és recórrer la condemna a les instàncies europees, com ja va apuntar durant el judici seu lletrat. En aquest sentit, confien que pugui tenir més pes per aconseguir un resultat favorable que la seva inhabilitació fos mentre sigui president de la Generalitat.





JxCAT I ERC A LA GRESCA PER LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS





Amb la seva decisió de no convocar eleccions i esperar en el càrrec a la sentència de l'Suprem, Torra, pretén pressionar ERC. El Parlament hauria de presentar un altre candidat i des JxCat ja s'assenyala als republicans perquè no ho facin i imposar-se en la batalla per l'electorat independentista, i guanyen temps, pels terminis de més de quatre mesos per a unes eleccions, perquè el nou partit de Carles Puigdemont es consolidi.





ERC segueix amb la seva pressió a Torra per consensuar una reacció a la decisió de l'Suprem. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va tornar a reclamar una «estratègia compartida» entre les forces independentistes a la possible inhabilitació de Torra.





















"El que no ens perdonaríem nosaltres ni ens perdonaria la ciutadania seria que davant d'una agressió d'aquesta magnitud, l'independentisme l'acabés gestionant des dels retrets. Cal defugir dels simbolismes i que els acords que hagi siguin realistes, eficaços i amb capacitat per a implementar-se. Cal el país estigui en una situació d'interinitat durant sis mesos ".





Aragonès reclama a el president Quim Torra que les eleccions autonòmiques es convoquin com més aviat millor.





PUIGDEMONT LI HA DEMANAT AL PRESIDENT TORRA QUE NO CONVOQUI ELECCIONS





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat a l'President, Quim Torra que no posi en risc els interessos electorals de JxCAT.





Si el Suprem decideix confirmar la sentència del TSJC d'inhabilitar el President Torra, aquest ja no podrà continuar exercint el càrrec i li impedeix dissoldre el Parlament i convocar eleccions i activar un mecanisme automàtic bé per a l'elecció d'un nou president o bé per a una nova convocatòria electoral.





Amb l'actual distanciament que hi ha entre JxCAT i ERC, totes les fonts consultades, coincideixen que l'elecció d'un nou president es dóna pràcticament per descartada.





Complert el tràmit de la ronda de consultes que ha de fer el cap de Parlament, Roger Torrent, i després de comprovar que cap diputat reuneix els suports necessaris per ser investit, començarà a córrer el rellotge per a la dissolució automàtica a l'cap de dos mesos.





El president català tenia decidit, a mitjans de juliol, dissoldre al Parlament a l'agost i convocar els catalans a les urnes entre l'1 i el 4 d'octubre. Unes dates que, inicialment, no desengustavan ni a JxCAT ni al mateix Puigdemont. Però la lentitud en el procés fundacional de el partit impulsat per l'ex president, Puigdemont i els problemes legals per l'ús de la marca amb el PDeCAT, van obligar a Puigdemont a frenar els plans de Torra. Les últimes enquestes difoses donen a ERC un lleuger avantatge que, amb la divisió de l'espai postconvergente, podria augmentar encara més i relegar Junts com a segona o fins i tot tercera força política.





Torra, independentista convençut està molt molest amb els principals partits separatistes: JxCAT, ERC i la CUP i els acusa de no defensar prou els interessos de la república catalana i de no permetre-li avançar cap a la independència de Catalunya.