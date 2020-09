Els detalls de la "tornada a l'escola" a Catalunya: grups de convivència, escoles sentinella i canals de Telegram

Catalunya iniciarà aquest dilluns un curs escolar marcat per mesures contra el coronavirus, que no arribessin a tots els centres docents i amb una previsió de 1.587.395 alumnes entre Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, règim especial, centres d'adults i a distància (9.451 menys que l'anterior) i la incorporació de més de 8.000 professionals als centres escolars.





Entre les mesures adoptades per la Generalitat sobresurt l'obligació de portar mascareta per a tots els alumes de més de 6 anys a l'almenys durant les dues primeres setmanes de curs, a partir d'aquest dilluns, 14 de setembre, quan comencen les classes. La mesura serà revisada segons l'evolució de la pandèmia.





Com a norma general, la màscara és obligatòria a les aules en escoles i instituts a partir dels 12 anys i, a partir dels sis anys, en els territoris on es requereixi segons l'estat de la pandèmia. Per això, tal com ha informat la Generalitat en un comunicat, passats els primers quinze dies es revisarà la seva necessitat i es determinarà el seu ús en funció de el lloc i la seva situació.





La pandèmia comporta que els accessos a centre i la sortida a pati s'hagin de realitzar per torns, amb mascaretes; una desinfecció i ventilació contínua d'espais; tenir dispensadors de gel al centre, i termòmetres per prendre la temperatura als alumnes.





La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha defensat formar grups de convivència estable i la seva estancabilidad com a clau per afrontar el curs, ha subratllat que està molt protocolaritzat com gestionar els eventuals casos d'Covid-19 i ha establert que cada centre tingui un professional i un ambulatori de referència.





Educació ha obert dos canals de la xarxa social Telegram amb informació diària i actualitzada de la situació als centres educatius, per a famílies i professors : "L'escola és el lloc més segur per als nens i joves fora de casa", ha insistit el conseller Josep Bargalló.





Les dades sortiran de l'aplicatiu 'Traçacovid', que els centres faran servir per informar al llarg del dia de possibles incidències i de les seves resolucions. Com ja va anunciar a mitjans d'agost el mateix Bargalló, aquesta aplicació permetrà als directors d'escoles i instituts, o aquells responsables que designin, d'informar en temps real de casos sospitosos, garbells, resultats de proves i altres dades rellevants sobre la pandèmia de Covid-19 i el seu centre.





Bargalló ha detallat que la informació d'aquests canals també estarà disponible als webs de el Departament de Salut i d'Educació .





Bargalló ha aprofitat per reclamar "una solució ja" a el govern espanyol per a les famílies que hagin d'atendre fills o altres familiars en quarantena. Ha afirmat que el Govern sap "com donar-la" però que no ho pot fer "jurídicament", per la qual cosa ha instat l'Estat a permetre l'actuació de la Generalitat. "No pot començar el curs escolar amb la incògnita per a les famílies", ha advertit.





HI HAURÀ ESCOLES SENTINELLES A CATALUNYA





A més el Govern ha informat que monitoritzarà a mig centenar d'escoles durant els dos propers cursos, mitjançant diversos test, anàlisi de les estructuració dels espais o dels determinants socials dels alumnes, per a estudiar l'evolució de l'coronavirus i així "construir evidència científica "mitjançant el projecte" Escoles sentinella ".





Per al doctor Pere Soler, cap de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiències pediàtriques de l'hospital Vall d'Hebron , el principal problema que han tingut els investigadors és que durant el confinament dels menors detectats amb positiu de SARS-CoV-2 han estat pocs , a Catalunya només es van comptabilitzar 160 casos, ia l'estiu els nens han tingut rutines diferents.





Els estudis coincideixen que la immensa majoria de nens és asimptomàtic o té símptomes lleus i que la simptomatologia és més inespecífica que la dels adults. On els pediatres tenen més discussions és en el tema de la transmissió. Per concretar com es comporta el virus a les escoles, entre la població pediàtrica i com evoluciona l'epidèmia, a més de respondre dubtes que apareguin un cop arrenquin les classes, els departaments de Salut i Educació s'han aliat amb centres d'investigació i amb els dos hospitals referència en pediatria, Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron, al pla de les Escoles Sentinella. El projecte monitoritzarà cinquanta centres ia partir de la informació que s'obtingui es matisaran protocols, estratègies i mesures.

















Els investigadors actuaran com a auditors ia partir de les dades científiques que generin, Educació i Salut podrà prendre decisions més encertades. El projecte arrenca amb diverses preguntes:





1. Quines són les característiques clíniques dels casos pediàtrics

2. Quina és la incidència de virus en els centres escolars

3. Com varia aquesta incidència segons les mesures de prevenció i l'entorn

4. Quins són els factors de risc per contagiar en menors de 18 anys.









Per respondre a aquestes preguntes, cada centre es centrarà en un aspecte en el qual ja té experiència. El doctor Jordi Casabona, responsable de el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), ha concretat que el seu equip participarà al costat de Educació en el desenvolupament dels protocols dels col·legis sentinella. També estudiarà la dinàmica i els determinants de la infecció als centres escolars, una informació que ajudarà a implementar i concretar l'impacte de les mesures de protecció.





Aquesta anàlisi ho farà de la mà de l' ISGlobal . L'Institut de Salut Global de Barcelona farà un estudi específic en com influeix la ventilació en la transmissió. L'Hospital Vall d'Hebron es centrarà el validar mostres biològiques i en estudiar estratègies d'extracció noves. Les escoles sentinella poden ajudar a provar en les pròximes setmanes nous test ràpids alternatius a la PCR que està desenvolupant l'equip dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura.





L'equip de doctor Pere Soler s eguirá amb el seu estudi per determinar la transmissibilitat del virus a les escoles i dins de les famílies. La primera part d'aquest estudi, elaborat durant el confinament, va determinar que els nens transmeten menys el virus que els adults. I els primers resultats de la segona part d'aquest projecte, que ha estudiat el comportament del virus després del confinament, durant l'estiu, van en la mateixa línia. Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu estudiaran la part clínica, és a dir, com es comporta el virus en la població pediàtrica. I, finalment, Sant Joan de Déu, aprofitarà l'auditoria per completar l'estudi Kids Corona, que analitza com es transmet el nou coronavirus en espais de joc o.





CADA DIA ES DETECTEN 150 CASOS POSITIUS EN MENORS





Al costat d'aquest pla d'Escoles Sentinelles, per afinar les estratègies, el proper 21 de setembre començaran ha de fer-se les 500.000 proves PCR -o en el cas d'estar llistes, test ràpids-, per afinar quina és la incidència de la covid a les escoles . Aquestes proves es faran durant dos mesos.

















El que està clar és que hi haurà casos, com els hi ha ara entre menors. "El que passa a la comunitat succeeix a les escoles a petita escala", ha subratllat Vergés. I en la comunitat, entre juny i agost, s'estan detectant 150 casos positius diaris de covid entre menors de 18 anys. Vergés ha recordat que el 70% dels brots són familiars i que el 61,4% dels nous casos són asimptomàtics. Una altra conclusió que tots els actors comparteixen és que "no hi ha cap motiu per no tornar a l'escola el proper 14 de setembre". "Als nens els traiem dos drets al març, el dret a jugar i el dret a anar a escola, i aquest robatori no pot allargar-se en el temps", ha dit Bargalló parafrasejant el pedagog italià Francesco Tonucci.





ELS FORATS DEL PROTOCOL DE LA GENERALITAT





El Síndic de Greuges ha reclamat "mesures concretes" a la Generalitat per garantir el dret a l'educació d'aquells alumnes, i familiars, que pateixin una malaltia crònica que es pugui veure agreujada pel coronavirus. La institució, liderada per Rafael Ribó, assegura que els afectats "no saben" si podran assistir a classe de manera presencial, telemàtica o podran acollir-se a les modalitats d'atenció domiciliària a casa.





Així mateix l a Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha alertat que el protocol dissenyat pels Departaments de Salut i Educació per si es detecten casos d'COVID-19 a les escoles "mostra un dèficit en les dimensions comunitàries". L'organització afirma detectar "insuficiències" diverses en el protocol.





Entre altres qüestions, destaca que falta determinar com comunicar a el centre escolar l'aparició de símptomes relacionats amb el virus -o la confirmació d'un positiu per part de l'atenció primària- si la notícia es coneix fora de l'horari escolar. A més, Camfic recomana establir horaris lectius intensius, de manera que els alumnes només entrin i surti un cop dels espais educatius.





A el temps els profesore s catalans han denunciat la manca de normes clares sobre la recuperació de currículums, les quarantenes intermitents i la cessió de locals municipals per baixar les ràtios. Els sindicats docents han mostrat preocupació per les mesures preses per la Generalitat de cara a l'inici de curs, a l'considerar-les insuficients i no consensuades.





MÉS PROFESSIONALS I NOUS CENTRES



Aquest curs s'incorporaran 8.162 noves contractacions, que es divideixen en 5.321 docents, 1.265 de personal d'atenció educativa, 1.239 monitors i 337 de personal d'administració i serveis, tot i que la xifra podria augmentar en funció de la reorganització definitiva en els centres i de la disponibilitat pressupostària.





















El curs estrena cinc centres de nova creació, tres nous centres específics d'FP per trasllat de cicles i un centre de nova creació per fusió de dues escoles, així com tres centres concertats passen a ser públics i es creen 29 nous instituts escola, amb la qual que hi haurà 83 a tot Catalunya.





La xifra de mòduls prefabricats passarà de 1.014 a 1.046, ja que Educació només ha retirat 4 dels 64 que preveia retirar, a causa de la situació de el curs actual ia considerar que era bo que continuessin.









El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicat que la Generalitat ha destinat 5,5 milions d'euros per a material de protecció a les escoles durant el primer trimestre del curs. A més, ha assegurat que els centres ja l'han rebut o estan en això.

Segons la informació de l'conseller, s'han comprat 632.000 unitats de guants, 621.000 litres de gel hidroalcohólico, 2.740 termòmetres, 6.481 dispensadors, 622.000 mascaretes reutilitzables, 883.000 mascaretes quirúrgiques, 1.586 pantalles facials i 19.060 mascaretes FFP2.





LES PRINCIPALS NORMES A SEGUIR EN ELS COL·LEGIS





La primera situa els "grups de convivència estables" com a nuclis per facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius. En aquests grups no serà necessària requerir la distància física interpersonal ni l'ús de la mascareta. Quan hi hagi terceres persones -docents i professionals de suport- o el grup es relacioni amb un altre grup, sí que s'hauran de complir les mesures de distància de 1'5 metres i, si no és possible, també la mascareta. Així mateix caldrà fomentar la higiene de mans.





La mascareta no s'indica en el primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), no serà obligatòria en el segon cicle (3-6). De 1r a 4t de primària no serà obligatòria si s'està amb el grup de convivència dins de l'aula, i serà indicada fora de el grup quan no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres.





















A partir d'5è de primària, secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults tampoc serà obligatòria si s'està amb el grup de convivència dins de l'aula, i sí fora de el grup quan no es pugui mantenir la distància d'1 , 5 metres.





Pel que fa a el personal docent i no docent, serà recomanable en els grups estables, i obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups quan no formin part del grup de convivència i no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres.





Només es pot accedir al centre si hi ha absència d i simptomatologia de Covid-19, o qualsevol altre quadre infecciós, i que no s'hagi conviscut o estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.





Es controlaran els símptomes, i s'establiran pautes de neteja, desinfecció i ventilació perquè cada centre pugui fer la seva planificació.





Es marcaran pautes per a la gestió dels residus.





La detecció primerenca de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més "rellevants" per mantenir entorns de seguretat i preservar a l'màxim l'assoliment dels objectius educatius i pedagògics.