Les línies R7 i R8 de Renfe recuperen el seu servei habitual a partir d'aquest dilluns

Les línies R7 i R8 de Renfe recuperaran aquest dilluns el seu servei habitual previ a el tancament dels centres educatius durant el confinament pel coronavirus.

















No obstant, la R-7 no prestarà servei a la parada de Cerdanyola de Vallès (Barcelona) i la R8 circularà a l'50%, ja que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no obrirà per a l'inici de curs.





A més, es reajusten els horaris de la línia R3, de manera que es recupera el servei dels trens semidirectes de la ruta Ripoll-Vic-Barcelona.