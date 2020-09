VÍDEO: Marta Pascal veu falta de patriotisme al President Torra

En una entrevista d'Europa Press, Marta Pascal, la secretària general de el Partit Nacionalista de Catalunya ha assegurat que no comparteix el "maximalisme" de Torra i de JxCat de limitar a això la taula, perquè creu que hi ha àmbits en els quals es podria avançar , com finançament, inversions i infraestructures.

























"Dir que no es volen resoldre els problemes del dia a dia de la gent precisament perquè no resolem el conflicte polític ens sembla que no és una forma de manifestar patriotisme. El patriotisme avui es manifesta també ajudant a empreses, autònoms i treballadors", ha defensat.





Segons Pascal, ara és fonamental no aixecar-se de la taula, deixar-se de "excuses", augmentar el nivell d'exigència i actuar amb responsabilitat perquè l'Estat compleixi els compromisos i el que deu a Catalunya.





Segons la seva opinió, cal crear un clima de confiança amb l'Estat després d'una dècada en què les dues parts no han abordat qüestions fonamentals de el dia a dia de la ciutadania, la qual cosa requerirà temps, adverteix.





Així, creu que s'ha d'avançar en aspectes en què l'administració catalana "està sent menyspreada" pel Govern de l'PSOE i --antes-- de el PP, i davant els quals considera que l'Estat no pot mirar cap a un altre costat.





Això --ha aclarit-- no vol dir que no vulguin parlar de l'conflicte arran de l'procés sobiranista, sinó que volen resoldre les dues qüestions: "El que no ens val és que per resoldre el conflicte polític tampoc es resolguin els temes del dia a dia ".





"Tinc la sensació que és una taula on cada un parla de les seves coses però costa trobar els punts en comú. Sembla l'excusa per a uns i altres, i hauria de ser un espai efectiu", ha reclamat la també excoordinadora general de l'PDeCAT.





Per a ella, el Govern central ha de passar de les paraules als fets, mentre que la part catalana no hauria d'aprofitar la taula de diàleg "ni per competir entre els dos partits de Govern, JxCat i ERC, ni per plantejar posicions maximalistes que, a l'hora de la veritat, no permeten avançar ".





PRESOS INDEPENDENTISTES



També ha situat com una prioritat de la taula la situació dels presos independentistes per poder normalitzar la vida política a Catalunya, ja sigui a través de l'amnistia o via indult: "A la presó no fa res ningú". Creu que la solució hauria de ser l'amnistia, però ha recordat que es va adherir a la petició d'indult per a l'exconsellera Dolors Bassa, i per això ha insistit que no té sentit que estiguin a la presó.





















"La judicialització del procés ha estat nefasta, i el Govern ha de reflexionar a l'respecte. La decisió de la Fiscalia de suspendre el tercer grau és errònia", ha sostingut.





Sobre la voluntat de l'PNC d'emular el que representa el PNB i la seva acció política, Pascal ha ressaltat que tenen a el partit basc com un referent, i que la seva intenció és ser "útils" al defensar els interessos dels catalans.





"OCELL EN MÀ 5.0"



"Cal parlar dels temes concrets i reals: això és defensar els interessos de la gent. Si això és 'la política de l'ocell en mà 4.0 o 5.0', benvingut el concepte", i ha defensat que el PNC vol fer un plantejament de futur, no de nostàlgia. Per això, defensa que el projecte de el nou partit va "més enllà del que significava CDC, perquè s'està en un moment nou", tot i que posin sobre la taula qüestions com el pacte fiscal i la celebració d'un referèndum acordat.





"S'ha acabat l'espai dels blocs i les trinxeres, i toca aquest espai de suma: des dels que volen enfortir l'autogovern, els que volen apostar per un sobiranisme fiscal o un pacte fiscal, que ara mateix no tenim, pel que no és una pantalla passada, fins als que defensen un referèndum acordat ", ha afegit.