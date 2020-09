Oriol Junqueras considera que si el Govern es nega a convocar un referèndum caldrà explorar altres escenaris

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha apostat per dialogar sobre el conflicte a Catalunya, però ha avisat que "la paciència no és infinita, dependrà de l'immobilisme de l'Estat".





"Hem d'intentar el diàleg, no forçar-ho, perquè si ho aconseguim serà un èxit i, si no, ens haurem tornat a carregar de raons i de legitimitat per tornar-ho a fer", ha dit en una entrevista a Vilaweb.





No considera "responsable ni estratègicament intel·ligent abandonar el diàleg", tot i que considera que si el Govern es nega a convocar un referèndum caldrà explorar altres escenaris, incloent la unilateralitat, segons ha dit.





Sobre la possible confirmació de la inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat per consensuar una resposta "de Govern i de país" perquè no sigui l'Estat --ha dit textualmente-- el que decideixi qui presideixi la Generalitat.





"Però tampoc volem que ningú s'aprofiti de la Generalitat de Catalunya i de la situació per fer electoralisme. Cal pensar en el país, més que en l'electoralisme i en el partit", ha assegurat.