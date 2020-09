Atropella la seva germana i la mata

Segons 'Il Mattino', l'home va fer la següent declaració davant les autoritats: "No volia matar ningú, sinó donar-li una lliçó a la meva germana i sobretot a què la 'contagiar'. Sempre ha estat 'normal' ".

















Paola Maria Gaglione de 22 anys va ser atropellada mortalment pel seu germà, de 30 anys, mentre viatjava en moto amb la seva nòvia.





Els fets van passar a la localitat italiana de Caivano (Nàpols). Segons el 'Corriere della Sera', el germà va perseguir a la jove per recriminar-li que estigués sortint amb un home trans. En aquest moment, va agafar la seva moto i va atropellar en què viatjava la seva germana amb la seva parella.





La jove es va estavellar contra una canonada d'un sistema de reg, morint a l'acte. El germà no va socórrer a la seva germana i es va abalançar sobre la parella de la seva germana, ferit en l'accident, a què va seguir colpejant a terra.





El germà homicida es troba a la presó per un delicte d'homicidi i violència privada amb l'agreujant de l'homofòbia.









Gay Center: "Canviant la llei contra l'homofòbia"





"Necessitem una llei seriosa contra l'homosexualitat, que previngui situacions d'aquest tipus i que sens dubte condemni les declaracions que veuen l'homosexualitat com una malaltia o una mica inferior", explica Fabrizio Marrazzo, portaveu de el Centre Gai. que denuncia com l'esmena "Salva Opinions Omofobe", estimada per Costa (ex FI) i aprovada per la majoria, faria lícites aquestes expressions. "Expressions i prejudicis pel que Paola va morir. Aquesta modificació ha de ser canviat i el suport als centres de protecció, sol·licitades per nosaltres i previstes per la llei homotransfobia, el que podria garantir la protecció i la llibertat de Paola.















"Demanem justícia per Paola, el culpable no és només el seu germà, sinó també els altres familiars que la van maltractar i van permetre el que va passar sense protegir-la i sense denunciar".