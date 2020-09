L'Institut Coordenades afirma que l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat l'IBI un 5,46% en temps de crisis

L'Institut Coordenades diu que l'augment mitjà de l'IBI de l'5,46%, a la ciutat de Barcelona és superior a altres municipis barcelonins com Terrassa, amb una pujada de l'5%, o de la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona com Cornellà (2, 5%).

























Barcelona se situa per sobre de la mitjana catalana, només superat per Sant Cugat de Vallès, segons les dades que els analistes de l'Institut Coordenades exposen en base a les xifres que aporta l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).





A més afirmen que l'IBI a Barcelona supera a altres grans ciutats espanyoles, com Saragossa amb 0,45% de tipus impositiu en l'IBI urbà, Sevilla amb 0,71%, Màlaga (0,45%) o la Corunya (0,6 %). "Fins i tot en comparació amb un altre gegant demogràfic i econòmic com Madrid, els tipus impositius aplicats (dades de 2018) en l'IBI urbà de Barcelona són d'un 0,75% pel 0,51% de Madrid; situant-se per sobre de la mitjana d'ajuntaments de més de 200.000 habitants (0,64%). el mateix passa amb l'IBI rústic, que se situa en un 0,73% pel 0,57% de Madrid ", afirmen.





L'anàlisi de l'Institut emfatitza que els increments en diversos tributs, de caràcter regressiu en un context de greu situació socioeconòmica, han posat "entre l'espasa i la paret no només als ciutadans barcelonins, sinó també als hostalers i comerciants".





Les noves taxes en les terrasses amb pujades "d'entre el 200% i el 400%, arribant-se a incrementar fins als 700% en determinats punts", ha portat a l'organització de l'Gremi de Restauradors a "pressionar el consistori perquè redueixi l'asfíxia fiscal per poder tractar de sobreviure gairebé sense turistes ni activitat a la ciutat ".





Els analistes de l'Institut indiquen que l'Ajuntament de Barcelona hauria de mostrar una major flexibilitat en l'aplicació de l'increment d'impostos a causa de la pandèmia. L'actual situació és insostenible, que preveuen un increment de l'malestar veïnal i empresarial que ja es manifesta en nombroses protestes a causa de l'increment en el rebut de l'aigua, on ha estat introduïda la nova taxa de recollida d'escombraries "duplicant el preu a pagar pels contribuents ".





De fet el 69% de barcelonins estan en contra de la nova taxa municipal de residus, segons una enquesta de l'Institut Factual d'Investigacions Sociològiques Avançades (Ifisa).





La taxa de recollida de residus en els domicilis, i la seva inclusió i repercussió en el rebut de l'aigua, ha generat polèmica arran de queixes pels increments en les factures. El consistori va aprovar el 28 de febrer la nova taxa (amb el suport de el govern municipal i d'ERC, i el vot en contra de JxCat, Cs, PP i BCN Canvi), i va entrar en vigor l'1 de juliol.





Aquest dissabte el grup de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a Govern municipal retirar la nova taxa de recollida domiciliària de residus fins a posar en marxa un sistema que permeti bonificar les bones pràctiques i tributar segons la generació de residus, informa el partit aquest dissabte en un comunicat.





La presidenta de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, defensarà una proposició que reclama aquesta mesura en la Comissió d'Economia i Hisenda, i ha criticat que la taxa encareixi el rebut de l'aigua de 16 a 20 euros de mitjana cada dos mesos.





A la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Artadi també demanarà a Govern municipal que "present informació estadística fefaent en la pròxima comissió sobre l'evolució de la producció i recollida selectiva de residus".





Per als experts de l'Institut Coordenades, és que l'increment de la pressió fiscal sobre el tractament de residus desincentivi totes les iniciatives que impulsen el reciclatge i acabi amb tots els esforços per implantar l'economia circular.





Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Institut Coordenades, assenyala que "prop de complir-se un any de l'aprovació de les noves ordenances fiscals i la seva recent aplicació, tot apunta que el consistori no farà un pas enrere en la seva embogida escalada l'increment exponencial de impostos. És una completa temeritat política, econòmica i social que incrementarà la delicada situació econòmica de les famílies en una posició, si cap, encara més feble que la propiciada per les circumstàncies actuals ".