Itàlia vota retallar el nombre de senadors i diputats en un nou referèndum constitucional

El proper 20 de setembre els italians votaran en un nou referèndum si volen retallar el nombre de senadors i diputats, passant de 945 entre les dues càmeres a 600. Concretament, la càmera dels Diputats passaria de 630 a 400 escons i la de Senat, de 315 a 200.









Amb aquesta votació els italians podrien estalviar entre un 0,01% i un 0,007% de de despesa pública a l'any, és a dir, entre 57 i 82 milions d'euros.





La població italiana no té especial confiança al Parlament. El periodista i analista polític Giovanni Diamanti explica al Confidencial que, una mesura efectiva per ell, en lloc de retallar als polítics, podria ser retallar els seus salaris, que arriben a xifres de gairebé 15.000 euros. Una jove italiana explica també al Confidencial que, al retallar a senadors i diputats, el poder es concentrarà en menys mans.





Segons les previsions, pocs italians aniran a les urnes aquesta setmana, tot i que segons un sondeig d''Il Corriere della Sera', el sí serà rotund i guanyarà amb un 70% de vots. De fet, la mesura ja va ser aprovada a l'octubre per les dues cambres, però ara s'ha de dur a terme un referèndum, tal com obliga la constitució.





La votació arriba després de la promesa electoral de el Moviment 5 estrelles, que governa al costat de el Partit Demòcrata i que va prometre acabar amb "la corrupció i els privilegis de l'elit política a Itàlia". Entre el Moviment 5 estrelles, la reforma té un 96% de suports. D'altra banda, a la Lliga de Salvini un 64% dels senadors i diputats aprovarien la mesura.





El quart referèndum del país

El nou referèndum plantejarà a més retallar el nombre de senadors de cada regió, passant de 7 a 3, i reduir de 6 a 4 els membres de la Cambra Alta de les circumscripcions estrangeres.





Aquesta votació serà el quart referèndum constitucional de la història de la República Italiana. El primer, a l'octubre de 2001, va esmenar la Carta Magna i atorgar més poder a les regions per a educació, política fiscal, sanitat i agricultura. Més tard, al juny de 2006, es volia implantar un model d'Estat federal però va guanyar el 'no'. Finalment, al desembre de 2016, també va guanyar el 'no' en un referèndum per posar fi a sistema bicameral.