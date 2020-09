El preu de la bombona de butà baixarà un 4,88%

El preu de la bombona de butà de 12,5 quilograms baixarà un 4,88% a partir d'aquest dimarts i s'ha situat en els 12,08 euros, enfront dels 12,71 euros del preu màxim vigent, segons han informat en fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.









Aquest descens s'explica principalment per l'aplicació sobre el preu del "desajust pendent de recuperar en el bimestre anterior", que se situa en 0,17 euros per ampolla, i per la debilitat del dòlar, amb una caiguda de el 5%.









Aquestes fonts han explicat que aquests aspectes compensen "en la seva totalitat i sobrepassen" l'impacte sobre el preu vinculat amb l'increment del 12,4% de el cost de les matèries primeres i del 11,5% dels nolis en comparació amb el bimestre anterior.





Per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, i mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, el Govern va suspendre durant tres bimestres aquest sistema de revisió de preus màxims de gas liquat de petroli ( GLP) envasat. Durant aquest període, el preu queda congelat si, en aplicació de la revisió, correspongués una pujada.





Aquesta mesura excepcional deixa de ser d'aplicació aquest bimestre després de tres períodes de suspensió de el sistema de revisió de preus, segons recull el Reial Decret d'estat d'alarma de el passat 17 de març.





Per tant, des d'aquest dimarts baixa un 4,88% el preu màxim de venda dels gasos liquats de petroli envasats (GLP) en envasos d'entre 8 i 20 quilograms (la tradicional bombona de butà).





El preu màxim de venda de la bombona de butà es revisa bimensualment el tercer dimarts del mes. Aquesta revisió es calcula en funció de el cost de la matèria primera (propà i butà) en els mercats internacionals, així com de el cost dels nolis (transport) i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar.





D'altra banda, aquesta revisió del preu, a l'alça o a la baixa, està limitada a el 5%, acumulant l'excés o defecte de preu per a la seva aplicació en posteriors revisions.





El nou preu de la bombona de butà estarà vigent durant dos mesos, fins al tercer dimarts de el proper mes de novembre, quan es revisarà de nou.