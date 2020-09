Escrivà diu que un 20% de sol·licitants de l'IMV no té dret: "Si els haguéssim donat l'haurien de reintegrar"

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest dilluns que entre un 20 i un 30 per cent de les sol·licituds presentades per a l'ingrés mínim vital (IMV) són denegades, pel que ha insistit en la complexitat de la tramitació dels expedients davant les crítiques pels retards acumulats.









"Si correm passa el següent: sabem que del 20 al 30 per cent de persones no tenen dret, sobretot per criteri de renda, patrimoni o d'edat; si haguessim seguit algunes recomanacions de pagar a tothom que diu que compleix els requisits i que l'han sol·licitat de bona fe però que no tenen dret, ara mateix els hauríem de demanar el reintegrament ", ha explicat Escrivà en una entrevista a la Sexta.





El titular de Seguretat Social responia així a les crítiques de el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, que demanava "córrer" en la tramitació de la prestació i va plantejar la possibilitat d'aprovar l'ingrés mínim amb una declaració jurada de la persona sol·licitant.





Per Escrivà, cal buscar "l'equilibri davant d'una situació enormement complicada, però per primera vegada tenim un ingrés per donar resposta a molts milers de llars molt vulnerables". "Si l'hi donem als que no tenen dret", ha afegit, "es generarà un efecte sobre a prestació que ens va a perseguir molt temps".





El ministre ha admès, però, la necessitat d'introduir canvis en la normativa que permeti agilitar la tramitació de les més de 900.000 sol·licituds que han estat presentades des de principis de juny.





"Tenim un sistema d'informació finíssim que ens permet reajustar la norma i ens hem dada adonar que podríem ser més àgils si fem un ajust normatiu", ha explicat Escrivà. El titular de Seguretat Social s'ha referit a un canvi "senzill" per poder denegar sol·licituds amb l'incompliment d'un sol criteri, sense haver de comprovar la resta.





Escrivà, ha reconegut, però, que el volum de peticions han "desbordat" les seves previsions, però ha demanat als possibles beneficiaris que tinguin paciència i no realitzen les sol·licituds per duplicat per evitar alentir la tramitació. "Hi ha persones que ho han demanat moltes vegades", ha assegurat el ministre qui ha garantit que totes les sol·licituds que siguin presentades abans de al 31 de desembre rebran la prestació amb data 1 de juny.





Així mateix, ha ressaltat la importància de l'encreuament de dades per poder assumir "en bloc" les rendes que estan pagant les comunitats autònomes, ha xifrat en 90.000 el nombre de llars que cobren ia la prestació i ha demanat de termini fins a finals de setembre per fer una avaluació.





Sobre les baixes per a pares amb fills en quarantena preventiva, s'ha remès a l'acord amb els agents socials. "Anem a veure com discorre el diàleg social i com evoluciona tot això, no li puc donar un temps", ha reiterat a l'ésser preguntat per un termini per prendre una decisió. "Cada vegada ens sorprèn una cosa nova, cal estar molt àgil però tampoc precipitar-se", ha conclòs el ministre.