El canvi climàtic està alterant l'ecosistema de l'Ebre

El canvi climàtic alterarà la distribució dels peixos al riu Ebre i alhora afavorirà l'increment d'espècies invasores, segons es desprèn d'una investigació de la Universitat de Girona (UdG) i el Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries de Berlín (Alemanya).









L'estudi analitza la base de diversos escenaris la distribució actual i futura de 16 espècies de peixos de l'Ebre i conclou que el canvi climàtic provocarà que els peixos --sobretot els més autòctons-- es desplaçaran riu amunt i que els canvis de biodiversitat més pronunciats seran a la part baixa i en els afluents, han informat aquest dilluns les dues universitats en un comunicat conjunt.





El canvi climàtic afecta els peixos de riu a través dels canvis de temperatura, els règims hídrics i els canvis que provoca en les disponibilitats d'hàbitat.





"L'Ebre és un cas únic d'estudi, especialment vulnerable i amenaçat pel canvi climàtic per les més de 300 preses --amb un efecte aparentment negatiu per a la adaptació-- que té i per diverses invasions d'espècies en curs", ha dit el catedràtic Emili García-Berthou, coautor de la investigació.





L'estudi, que han finançat el projecte biodiversa Odysseus, el Ministeri de Ciència i la Generalitat, conclou que la millor manera de conservar les espècies autòctones és a través de la restauració d'hàbitats i de el règim natural de cabal.