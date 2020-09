El curs escolar comença a Catalunya amb dues escoles tancades per casos de coronavirus i nou grups en quarantena

El curs escolar s'ha iniciat amb 253 professionals i 210 alumnes en quarantena per casos de coronavirus, ha explicat aquest dilluns la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, en una atenció als mitjans a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).









S'han registrat un total de 67 positius en professionals i en 23 alumnes de centres docents catalans, fruit de la "activitat de les setmanes prèvies" a l'inici de curs.





Cuenca ha explicat que dos centres no han pogut obrir per casos de coronavirus, l'Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) i Ridolaina de Montellà i Martinet (Lleida), i ho faran entre aquest dimecres i dijous, i un tercer, la Escola Antoni Ubach de Terrassa (Barcelona), per la presència de vespes.





A més de les escoles totalment tancades, nou grups estables de vuit centres educatius diferents estan en quarantena.





Els centres amb grups estables confinats són de Salou (Tarragona), Igualada, Barcelona, Rubí, Barcelona, Granollers, Torelló i Mollet de Vallès (Barcelona).