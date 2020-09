La Federació Estatal LGTBI denuncia que encara hi ha cinc CCAA que no protegeixen els drets dels joves trans a les aules

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) ha presentat aquest dilluns un informe que realitza una comparativa entre les legislacions autonòmiques existents que garanteixen els drets humans de la infància i joventut trans en l'entorn educatiu, unes normatives que no existeixen encara a Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja i Principat d'Astúries, a més de a Ceuta i Melilla.









En aquestes regions, apunta el document, els joves trans no tenen cap tipus de protecció establerta per llei al no existir legislació estatal, ni autonòmica, que els empari. Per contra, Navarra, Comunitat Valenciana i Aragó són les autonomies que compten amb millors mesures per garantir els drets de la infància i joventut trans a les aules.





El coordinador d'educació de FELGTB, José Luís Ferrándiz, ha explicat que "aquesta investigació no analitza el grau d'implementació de les mesures sinó la seva vigència". De fet, explica, després de Navarra, Comunitat Valenciana i Aragó, se situen altres comunitats com Madrid i Múrcia que, tot i tenir una legislació més completa, van intentar el curs passat "imposar el veto parental en els centres educatius", una mesura que , al seu parer, "vulnera els drets bàsics de l'alumnat LGTBI".





Ferrándiz ha posat el focus en les "dificultats" que implica l'aplicació de les normatives autonòmiques, que han de tenir en compte l'especificitat de cada regió en relació amb els fons públics disponibles, als interessos polítics de la legislatura actual, o l'absència d'un mecanisme administratiu social concret que permeti analitzar l'estat actual d'implementació de cada llei.





LLEIS INCOMPLETES I DESCONEGUDES

És per això, que la representant de l'Executiva de la federació, Niurka Gibaja, ha cridat a la posada en marxa d'una normativa estatal "que clarifiqui, completi, complementi i doni resposta a qüestions fonamentals que són competència exclusiva de l'Estat" en aquesta matèria .





"Aquest informe posa de manifest que Espanya ja disposa d'un cos legal abundant que va creixent cada any, però es tracta de normatives desiguals, que generen diferències entre comunitats, estan incompletes, no estan implementades i són molt desconegudes", apunta Gibaja. Com a exemple, apunta que les Canàries, Galícia o País Basc, no compten amb un règim sancionador en les seves legislacions.





Entre les mesures que la FELGTBI creu que s'han d'adoptar per garantir els drets humans de l'alumnat trans, proposen estratègies d'intervenció que impliquin una acció coordinada entre les famílies, els equips directius, els Serveis Socials i el Tercer Sector; eines i recursos de suport; oferir una correcta informació i formació a les famílies, els equips docents i directius; blindar l'educació en diversitat afectiu-sexual, familiar i de gènere; i un correcte acompanyament de la infància i joventut trans en l'entorn educatiu.