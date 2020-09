Artur Mas mou fitxa i amenaça el regnat de Puigdemont

Artur Mas està "empipat, trist i decebut" pels últims moviments de Puigdemont. Ell mateix ho va assegurar ahir en una roda de premsa convocada per anunciar que es quedava al PDeCAT, el partit que el seu successor, l'exalcalde de Girona, ha intentat enterrar.





La compareixença de Mas va tenir una intenció clara: assenyalar que no comparteix l'estratègia de Puigdemont. "Si no hi ha unitat en el projecte sobiranista, ningú ens prendrà seriosament, ni a Madrid ni a fora. Sense unitat ens quedem amb l'autonomia, cada vegada més residual ", va sostenir l'expresident.





No va donar puntada sense fil, citant fins i tot "la confrontació intel·ligent" a la qual tantes vegades apel·la Puigdemont. Mas diu que l'avala, però si per intel·ligent s'entén "una confrontació que porti a la victòria del projecte".





També va tenir la seva ració per Quim Torra, avisant que la recent remodelació del Govern, que va deixar fora a l'única consellera del PDeCAT que l'integrava, Àngels Chacón, "no és una decisió neutra ni gratuïta, i comporta conseqüències".





ALES AL PDECAT I A EL GOVERN





El moviment d'Artur Mas posa en un compromís a Puigdemont i al nou JxCAT. Ja veien amenaçat el seu regnat per les enquestes electorals, que sempre posaven al capdavant a ERC, però ara hauran de lluitar amb tenir un electorat dividit: els que donen suport al PDeCAT i els que donen suport a JxCAT.





Però aquesta no serà l'únic malson per a Puigdemont: alguns diputats del PDeCAT al Congrés són més afins a Artur Mas que a l'exalcalde de Girona, per la qual cosa podrien acabar negociant uns pressupostos amb Pedro Sánchez de forma autònoma. Aquest escenari facilitaria bastant el treball al Govern de coalició, que podria guanyar uns aliats més moderats a Catalunya. També erosionaria el poder de Puigdemont, deixant-lo amb menys marge per a negociar.





UN PROJECTE FALLIT





La cascada de dimissions que ha provocat Puigdemont al PDeCAT no ha culminat en l'objectiu que perseguia Puigdemont: controlar la totalitat de l'entorn postconvergent. Si no vol perdre vots, haurà de passar per la pedra i, com suggereix Artur Mas, presentar-se en coalició amb el PDeCAT.





L'altre escenari és que el de Girona es llanci a la piscina i aposti per enfrontar-se electoralment al seu expartit en les següents eleccions. Si li surt bé la jugada, podria enterrar electoralment JxCAT, tal com va fer el seu antecessor, Artur Mas, amb Unió. Però també li pot sortir malament i que acabi perdent algun escó en favor del PDeCAT, o fins i tot que els regali a ERC, el que complicaria encara més que torni a revalidar el seu lideratge sobre el sobiranisme. Sigui com sigui, a Puigdemont se li ha complicat el partit.