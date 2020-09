Crema completament un autobús a Badalona, ​​sense que s'hagin produït ferits

Un autobús ha cremat per causes que es desconeixen quan circulava per la C-31 en els voltants de la localitat de Badalona, a tocar de Barcelona. El vehicle ha quedat completament destruït sense que les dotacions dels bombers que han acudit al lloc de l'incendi hagin pogut fer res per evitar el desastre.









En detectar el foc, el conductor ha aturat el vehicle al marge de la carretera i ha evacuat el passatge, han informat els Bombers de la Generalitat. Tots els passatgers han aconseguit abandonar l'autobús a temps pel que cap d'ells ha resultat ferit.

Instant de l'explosió de l'autocar cremat a Badalona. Per sort, sembla que sense ferits. @ 324cat pic.twitter.com/V80olhfdvH - Rubèn de BDN (@bdn_ruben) September 14, 2020

L'incendi s'ha declarat poc més tard de les 15.30 i l'incendi i la presència dels bombers ha obligat a tallar la via al trànsit en direcció nord, el que ha generat diversos quilòmetres de cua





Diverses dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets després de rebre l'avís, cap a les 15.49 hores, des d'on s'ha elevat una columna de fum visible des del centre de Barcelona.