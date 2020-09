El CSIF denuncia que els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han de compartir els cascos de moto

El sindicat CSIF ha denunciat que la nova promoció d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha trobat amb que no hi ha cascs per anar en moto per a tots ells, de manera que es veuen en l'obligació de compartir-los.









Segons aquest sindicat, davant la falta d'aquest important element de seguretat per a tots els agents, "la direcció de la Policia Local ha decidit que la solució és que l'hi intercanviïn i comparteixin entre companys, en plena pandèmia de la Covid-19, quan és un element de protecció individual ".





Des del sindicat s'assegura que "els cascos que s'assignen als agents són de dotació individual i no col·lectiva, per tant, els agents que disposen de casc no poden compartir-".





Per aquesta causa, des del sindicat s'acusa l'equip de govern que dirigeix Ada Colau d'haver posat en marxa unes retallades econòmics que han acabat afectant la seguretat pública ja que al no dotar-la dels elements bàsics posa en perill els agents.