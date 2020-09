La Fiscalia rebutja totes les querelles contra el Govern per la gestió de la Covid-19

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha lliurat un informe a la Sala Penal d'aquest òrgan en contra de l'admissió de la vintena de querelles que han vingut presentant des de l'inici de l'estat d'alarma contra el Govern de Pedro Sánchez per la seva gestió de la pandèmia de la Covid-19.





L'anàlisi dels fiscals que intervenen en els informes se centra en els delictes més denunciats, que a més del presumptament comès contra els treballadors són el de mort o lesió per imprudència, prevaricació administrativa i omissió de socors. No es troben indicis que l'actuació de Govern, especialment la de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, o el president, Pedro Sánchez, pugui incardinar-se en cap dels delictes denunciats.





Els menys habituals a les querelles, però la possible existència en l'acció el Govern també s'analitza pels fiscals, són els de falsedat i fins de genocidi, segons les mateixes fonts. Tampoc troba la fiscalia indicis de la comissió d'aquestes conductes criminals.





Entre unes i altres s i barregen accions presentades per sindicats mèdics, de consumidors, partits polítics com Vox -tots ells en qualitat d'acusació popular- però també les instades directament per familiars de víctimes de la pandèmia per la Covid-19, en qualitat d'acusació particular.





En total van presentar querella 19 col·lectius, si bé està pendent un informe similar, molt més extens, en relació amb altres gairebé 40 denúncies també per fets considerats delictius en relació amb la gestió de la Covid-19, si bé aquestes accions no es presentaven contra persones concretes. Aquest segon informe, que previsiblement també informarà en contra de l'admissió, es coneixerà en els pròxims dies.





Pel que fa a les querelles ja analitzades es troben les de l'Associació Professional de la Guàrdia Civil, l'Associació d'Advocats Cristians, el Col·lectiu Professional de Policia Municipal de Madrid, Vox, el Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria, la Confederació Estatal de Sindicats metges, l'Associació de metges Titulats Superiors, el col·lectiu integrat per 3.268 ciutadans i familiars víctimes de la Covid-19, la Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF, la Central Unitària de Traballadoras, l'Associació Hazte Oir i Associació Terra Sostenible, a més d'uns quants particulars.





EQUIP DE FISCALS

En l'elaboració de l'informe, coordinat pel tinent fiscal de l Suprem, Luis Navajas, han col·laborat fiscal de sala Cap de penal de Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala Delegada en matèria de Tutela i Protecció dels interessos de les Víctimes en el procés penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unitat especialitzada de Sinistralitat laboral, així com la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.





D'acord amb els articles 15 i 25 de l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal, no resulta competent la Junta de Fiscals de Sala per a l'elaboració de l'informe, cosa que havia estat demandat des d'algun sector de la carrera fiscal.





L'informe realitza una anàlisi exhaustiu i detallat en relació a la competència per al coneixement de les querelles per la condició d'aforats dels querellats, la procedència de la seva acumulació i el fons i contingut dels diferents tipus penals atribuïts a aquelles.





Pel que fa a la querella interposada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), que es va querellar contra el ministre Illa a l'abril de 2020 per delictes contra la seguretat dels treballadors per la distribució de mascaretes que no eren aptes per a protegir de transmissions, la Fiscalia assenyala que procedeix la inadmissió a tràmit perquè "els fets relatats" per la part querellant "no resulten constitutius d'il·lícit penal".





"La responsabilitat criminal se li atribueix d'una forma, de totes totes, difusa i genèrica", incideixen, per després afegir que es fa "no per la seva concreta intervenció en uns fets delimitats i clarament precisats, sinó en atenció a l càrrec que ocupava a l' moment de deslligar-se la situació de crisi sanitària "generada pel coronavirus.





Un altre exemple és el de la querella instada per Vox, de la qual es diu que relata uns fets, que a més de no constituir il·lícit penal "no es fonamenten, més enllà de les meres manifestacions o elucubracions de l'denunciant".





La Fiscalia titlla la querella del partit d'Abascal d'genèrica - una idea que es repeteix respecte de diverses de les querelles presentades - ja que en ella no es determina "ni quan s'han produïts els fets, ni qui són els subjectes passius de els delictes atribuïts, ni quants i quins són els homicidis i lesions imprudents que s'atribueixen als querellats ".





VOX DEMANA UNA CAUSA GENERAL PROSCRITA

Tampoc especifica Vox en quins centres de treball s'han produït la falta de mesures davant la malaltia, els concrets incompliments que en cada un d'ells s'ha produït, ni qui són els treballadors afectats pel risc, com tampoc quins són els equips de protecció personal que no s'han proporcionat, "la qual cosa fa no només inviable i mancada de tota lògica la investigació pretesa, sinó que a més es tractaria d'una investigació genèrica proscrita en el nostre ordenament".





Pel que fa a la querella presentada pels advocats Cristians contra mitjà Govern per omissió del deure de socors i prevaricació administrativa omissiva, denunciaven que l'Executiu de Sánchez havia actuat amb falta de diligència per adoptar mesures de prevenció, hauria desatès als residents de centres de la tercera edat i fins i tot hauria actuat per promoure la celebració de el 'Dia Internacional de la Dona' de el 8 de març.





A el fil, la Fiscalia incideix que no cap sinó acordar la inadmissió a tràmit perquè s'atribueix una responsabilitat criminal al marge de la intervenció dels querellats, i es fa en exclusiva atenció a l'resultat.





En aquest sentit, apunten que "resulta incontrovertit que la declaració d'estat d'alarma per tal de combatre la pandèmia per la Covid-19 únicament resultava possible un cop constatat que aquesta declaració constituïa l'únic instrument jurídic idoni davant la situació de crisi esdevinguda".





I abunden en què "no hi ha elements que permetin afirmar, ni tan sols indiciàriament, que el Govern es mostrés poc àgil o poc diligent a l'hora d'utilitzar aquell instrument jurídic" atès que "no hi ha cap dada que permeti concloure que els pressupostos jurídics per a l'adopció d'aquella excepcional mesura concorregueren objectivament amb anterioritat a la tramitació de la declaració d'estat d'alarma per part dels querellats, i que va entrar en vigor el 14 de març.





ACTUACIÓ INSUFICIENT DE CA

A més, afegeixen que perquè el Govern opti per decretar aquest estat, s'ha d'haver assolit "un estadi de tal magnitud que l'actuació de les comunitats autònomes es reveli com insuficient". Això, apunten, justifica "l'alteració de les regles constitucionals de distribució de la competència entre les diferents administracions públiques".





I recorden que "no consta que cap de les administracions el territori es trobava ja llavors afectat pel brot de la Covid-19 hagués instat a Govern, amb anterioritat a el 14 de març de 2020, a declarar l'estat d'alarma".