Aquest dimarts Barcelona començarà a multar els cotxes contaminants

Ha arribat el dia. El règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes Barcelona entrarà en vigor aquest dimarts 15 de setembre per a turismes i motos sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) després que la seva implementació es paralitzés pel decret de l'estat d'alarma pel coronavirus.









FInicialment el règim sancionador entrava en vigor el passat 1 d'abril, però el decret de l'estat d'alarma del 14 de març va obligar a posposar-, de manera que la ZBE va continuar vigent com en els tres primers mesos de l'any 2020: activa de dilluns a divendres laborals de 7 a 20 hores, però sense multes.





A més, s'ha ampliat el llindar per als autònoms amb rendes baixes que fan servir el seu cotxe o moto sense etiqueta per treballar: si ara només podien optar els que tenien ingressos iguals o inferiors a 1,1 vegades l'Iprem, ara s'amplia a 2 vegades l'Iprem, i s'allarga la moratòria tres mesos fins l'1 d'abril de 2021.





En el cas de les furgonetes, s'amplia la moratòria tres mesos fins l'1 d'abril de 2021; per als vehicles pesats, camions i autocars petits s'allargarà sis mesos fins l'1 de juliol de 2021, i per a autobusos i autocars de transport col·lectiu es prolongarà 12 mesos fins l'1 de gener de 2022.





FILTRES HOMOLOGATS





Els vehicles pesants com camions i autocars sense etiqueta podran instal·lar filtres per reduir els nivells d'emissions dels motors i així aconseguir el distintiu, a partir d'un canvi normatiu aprovat per la Direcció General de Trànsit (DGT), segons ha explicat el vicepresident de Mobilitat , Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda.





Aquesta mesura no es podrà aplicar a turismes, motos ni furgonetes, que hauran d'optar per modernitzar els seus vehicles si volen seguir circulant de la ZBE, de manera que és una mesura que s'explica pel període d'amortització dels vehicles pesats.





CAMPANYA INFORMATIVA





L'AMB, els cinc ajuntaments que integren la ZBE (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat han impulsat aquest estiu una nova campanya conjunta de comunicació que s'allargarà durant el tardor per recordar a la ciutadania la data d'inici de les sancions i les alternatives.





En els últims mesos s'han enviat més de 10.000 cartes d'avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental i durant l'estiu s'han tornat a obrir les oficines presencials d'atenció a l'usuari (Zona Franca i OAC metropolitanes).