El PP assegura que el Govern central fa servir a Franco com "el comodí del públic"

El portaveu de Grup Popular al Senat, Javier Maroto, ha criticat que el Govern central recorri al "comodí" de dictador Francisco Franco amb l'avantprojecte de llei de Memòria Democràtica que portarà aquest dimarts a Consell de Ministres, i que utilitza per tapar "la seva gestió i les seves mentides "en la crisi del coronavirus.









En una entrevista a RNE, Maroto ha acusat l'Executiu de treure "l'espantall" del dictador a l'estar "en problemes". "Si no és el Pazo és el fèretre i sinó la Vall dels Caiguts per posar l'atenció de tot el món en això. És raonable, perquè periodísticament ho aconsegueixen", ha sostingut.





Així, el portaveu popular ha lamentat que l'executiu "sempre" posi "en graella de sortida" a Franco quan vol ocultar la seva gestió, i ha criticat que es remunti a un "difícil tràngol" que moltes famílies van passar fa temps.





En aquesta línia, Maroto no ha revelat si el seu partit aprovarà la llei quan arribi a al Congrés dels Diputats. "Això passa com el Pressupost. Quan algú pregunta: ¿Vostè va a donar suport als pressupostos? És com quan jo pregunto: ¿Em vas a donar suport a la moció? O la PNL? Quan la llegeixi podré opinar", ha apuntat.





Maroto s'ha referit així a l'avantprojecte que arriba aquest dimarts a Consell de Ministres, i que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va defensar com la millor manera d'honrar als antifeixistes espanyols, a l'exili i als assassinats en camps de concentració. Segons va explicar fa unes setmanes, suposarà un pas endavant i ampliarà l'anterior llei de Memòria Històrica de 2007 aprovada per José Luis Rodríguez Zapatero.





Aquest text permetria a més la creació de fons per reobrir fosses, un banc d'ADN per a les víctimes del franquisme i la "resignificació de la Vall dels Caiguts". Així mateix, segons va comentar el mateix Executiu, amb l'esmentada llei es podran il·legalitzar associacions franquistes com ara la Fundació Francisco Franco.