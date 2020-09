El nou sistema salarial de Podem beneficia alguns càrrecs de el partit, com Iglesias i Montero

El nou sistema de limitació salarial i donacions de Podem, aprovat després de la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal de Podem, ha beneficiat el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i a la ministra d'igualtat, Irene Montero.









El nou document va permetre que el partit elimini la limitació del salari, que abans era de tres vegades la quantitat del salari mínim interprofessional. Si abans, en cas de sobrepassar el límit de salari, el partit obligava als càrrecs electes de Podem a donar el 'extra' a una oenagé que triés cada persona, ara la formació estatge triarà el destinatari final.





Segons el protocol de donacions, tots els membres de Podem haurien de rebre 39.000 euros anuals, però després de la modificació de sistema hi va haver canvis substancials, ja que creien que el sou era massa alt. "L'ascens a 950 euros del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2020 impedeix ajustar-lo de manera coherent, raonable i responsable a la realitat dels salaris al nostre país. Així, per exemple, un salari base de Podem seria, si es mantingués aquest criteri de l'SMI, de 3.325 euros al mes ", explica el protocol, per dir que la quantitat és excessiva.





Regulació segons el càrrec

Si bé el canvi volia limitar els sous i regular-los, la mesura no afecta de la mateixa manera a tots els càrrecs dins el partit.





El percentatge de donació canvia segons el lloc de cada persona dins el partit. Les donacions es regulen segons el càrrec. Després de la nova mesura, els membres d'un Govern estatal, autonòmic o municipal, han de donar el 15% del seu salari, mentre que els secretaris i subsecretaris d'Estat, els directors o els subdirectors generals i els viceconsellers autonòmics destinaran entre un 15% i un 35% del seu sou. Els càrrecs electes que es dediquin exclusivament a el partit dedicaran entre un 20% i un 50% de l'sou i els càrrecs electes amb un salari menys a 40.000 euros bruts a l'any, un 5%.





Amb l'actual regulació, tant Iglesias com Montero surten guanyant. El sou de Pablo Iglesias, tal com recull el BOE, ascendeix a 79.746,24 euros, dels quals haurà de donar 11.961,94 euros. Així doncs, Iglesias finalment percebrà 67.784,3 euros, una quantitat bastant més gran que els 39.000 euros de límit de l'anterior regulació (el triple de l'SMI). En el cas de Montero, el seu salari anual és de 74.858,16 euros, dels quals cedirà 11.228,72 euros i percebrà 63.629,44 euros anuals.









Altres càrrecs com els secretaris d'Estat també han sortit beneficiats amb la nou mida. Entre ells, a d'Igualtat, Noelia Vera, el de Drets Socials, Nacho Álvarez i la d'Agenda 2030, Ione Belarra.





En canvi, per als diputats de Podem la mesura no és tan favorable. El seu sou, fixat pel Congrés, és de 35.784,32 euros, dels quals donaran el 5% i es quedaran amb 33.995,10 euros.