Vox tractarà d'il·legalitzar als partits independentistes aquest dimarts al Congrés

Vox tractarà aquest dimarts que el Ple de Congrés tramiti una reforma de la vigent Llei de Partits Polítics per il·legalitzar totes les formacions independentistes i a les que van promoure el procés independentista català de 2017. Això inclou a ERC, Junts, el BNG, la CUP i EH Bildu, entre d'altres, encara que els de Santiago Abascal tampoc descarten al PNB o "partido recogenueces", com l'anomenen.









Va ser el mateix president del partit qui va registrar el gener passat aquesta proposició de llei amb la qual, segons va apuntar llavors, pretenen il·legalitzar "a tots els partits que busquin destruir la unitat i la sobirania d'Espanya", i si el PNB o el BNG també pretenen aquest objectiu, es veuran afectats igualment per la seva reforma.





Vox sosté que en l'actualitat hi ha partits que expressen en els seus estatuts --i fins i tot des de la seva posició en les administracions i institucions-- seva voluntat de "trencar Espanya" i l'ordre constitucional, partits que han incitat "a la violència, a la desobediència dels tribunals, a l'incompliment de les lleis, a l'abús de poder "i partits que han" justificat "el terrorisme.





CAL POSAR LÍMITS





I, davant d'això, el que planteja és una reforma legislativa que posi límits perquè les formacions polítiques siguin eines de participació política i una expressió de pluralisme, però no "un perill per a la unitat i la convivència entre espanyols".





"No es tracta només de proclamacions ideològiques sinó també d'actuacions reiterades i sistemàtiques que ja han merescut les més severes sancions de la jurisdicció nacional, constitucional i ordinària".





En concret, amb la seva proposició Vox vol il·legalitzar aquells partits que es neguin a incloure expressament en els seus estatuts l'acatament de la Constitució de 1978, que justifiquin la violència com "mètode d'acció política", que ataquin les llibertats i els drets fonamentals, que donin suport organitzacions terroristes o vinculades a la destrucció de la unitat d'Espanya o que promoguin referèndums o lleis contra la sobirania.





I QUE RETORNIN ELS FONS PÚBLICS REBUTS





"El Legislatiu no pot avui abstenir d'intervenir, el que seria tant com fer desistiment de la seva alta funció en una situació crítica, sense procurar al Poder Judicial mitjans normatius suficients per a l'enjudiciament de legalitat de tals partits, d'acord amb la jurisprudència constitucional" , argüeixen.





Però, a més, els de Santiago Abascal també inclouen en la seva iniciativa que aquelles formacions polítiques que han incomplert "aquestes bases mínimes" hagin de tornar els fons públics rebuts.