JxCat demana al Parlament que constati la necessitat de "culminar la independència de Catalunya"

JxCat ha registrat una moció al Parlament en què demana que la Cambra catalana constati que l'única manera de protegir les institucions catalanes és "culminar la independència de Catalunya amb els mecanismes propis d'una democràcia".













"El Parlament constata que l'única manera de garantir que Catalunya sigui governada per les persones elegides democràticament pel poble i es pugui dotar de les seves pròpies lleis, i alhora salvaguardar les institucions i protegir els representants públics de la repressió i persecució sistemàtica per part de l'Estat espanyol, és culminar la independència de Catalunya amb els mecanismes propis d'una democràcia ", diu el text de la iniciativa ..





En un altre punt, la moció "denuncia la repressió continuada per part de l'Estat espanyol contra la Presidència de la Generalitat i, concretament, contra els tres últims presidents de Catalunya", Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra.





També planteja que la Cambra catalana rebutgi "les ingerències dels diversos poders de l'Estat en les dinàmiques democràtiques de les institucions catalanes, que són les úniques legitimades per triar i cessar el president de la Generalitat", dos dies abans de la vista al Tribunal Suprem de Torra per la seva inhabilitació.





Així mateix, exigeix una amnistia per anul·lar totes les causes judicials contra persones processades per defensar drets polítics, socials o civils en el marc de la 'llei mordassa', i condemna la "intervenció i les pressions per part de l'Estat espanyol sobre el Parlament".





A més, la moció de JxCat proposa que la Cambra lamenti que els canvis produïts en el Govern espanyol "no hagin suposat cap millora perceptible en matèria de drets i llibertats, i que continuï la mateixa dinàmica repressiva imposada a Catalunya pels governs anteriors".





Un altre punt reclama que el Parlament expressi la seva solidaritat amb "aquells càrrecs públics i ciutadans que han estat o segueixen sent perseguits per raons polítiques per la Fiscalia i la judicatura espanyoles".





JxCat també proposa que el Parlament critiqui "la complicitat dels diferents poders de l'Estat espanyol a l'hora de treballar per fer efectiva la repressió que pateix Catalunya. Aquesta complicitat també es fa evident quan aquestes mateixes institucions, i les persones que han ocupat càrrecs, s'autoprotegeixen les unes a les altres ", com creu que passa amb la resposta que han tingut expresidents de Govern davant la marxa del Rei emèrit o el suport a l'exministre Rodolfo Martín Villa.





Finalment, la moció lamenta que "des dels poders de l'Estat es faci silenci quan membres d'aquest Parlament denuncien espionatge en els seus mòbils, quan es assalta el despatx professional dels advocats dels presidents Torra i Puigdemont, o quan es produeix un acte vandàlic a la seu d'Òmnium Cultural ".





En el preàmbul, JxCat fa un repàs històric de totes les vegades en què les institucions catalanes han estat intervingudes, des del Decret de Nova Planta de 1716 fins als fets posteriors a l'1-O, i conclou: "És per tot això que el Parlament de Catalunya reitera que l'única manera de garantir el manteniment de les institucions catalanes serà la constitució d'una República Catalana com a Estat de dret democràtic i social ".