El Govern demana a l'Estat que respongui afirmativament al seu oferiment d'acollir a 120 refugiats de Lesbos

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, ha reclamat aquest dimarts a l'Estat una resposta afirmativa davant l'oferiment del Govern d'acollir a Catalunya a 100 refugiats del Camp de Moria, a Lesbos (Grècia), incendiat el passat dimecres, ia 20 menors emigrats sols que també es troben actualment a l'illa.









"Nosaltres ja hem comunicat al Govern de l'Estat la nostra disponibilitat d'acollir, però depèn d'ells atorgar el refugi", ha afirmat Amorós en una roda de premsa en què ha presentat el balanç d'activitat de la Secretaria en el primer semestre del 2020.





"Ens han sorprès molt les informacions que hem vist respecte a la posició de l'Estat de no participar en aquesta acollida conjunta, tot i que encara no hi ha hagut pronunciament oficial", ha declarat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.





Segons Amorós, que el Govern no vulgui participar en l'acollida dels refugiats de Lesbos "és un error humanitari, però també estratègic" ja que, ha sostingut, a Espanya li convé que s'estableixin operacions d'acollida conjunta entre els països europeus.





"És el que té la frontera més feble davant la immigració irregular, conjuntament amb Itàlia i Grècia, i avui és Grècia, però demà serà Canàries, i el següent Ceuta o Melilla", ha sostingut Amorós, que ha recordat que altres comunitats autònomes com Euskadi també s'han ofert a acollir refugiats.