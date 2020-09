La comissió permanent de la sala de govern ha celebrat avui l’acte de presa de possessió del nou secretari de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sr. D. Joaquim Martínez Sánchez.









L’acte s’ha dut a terme davant el president del Tribunal Superior de Justícia Jesús M. Barrientos, i els magistrats i magistrades, Andreu Enfedaque, Fernando Lacaba, M. Eugènia Alegret, Antonio Recio, Mercè Caso i Patrícia Brotons. A la presa de possessió també hi han assistit, en representació del Departament de Justícia, la secretària general Patrícia Gomà i el secretari de relacions amb l’Administració de Justícia, Joan Abad. També la directora del Centre d’Estudis Jurídics, la magistrada Núria Cleries i representants dels collegis professionals de Procuradors i Graduats Socials.













A l’acte de nomenament, així com el de comiat del secretari de govern els darrers 5 anys, Jaume Illa, han assistit els lletrats coordinadors de Girona, José Francisco Escudero; de Tarragona Maria Luengo i de Lleida, Luis González; així com l’ex secretària de govern M. Antònia Amigo que ha actuat com a madrina del nou secretari de govern, sr. D. Joaquim Martínez Sánchez.