El Govern central convertirà 'el Valle de los Caídos' en cementiri civil i expulsarà als benedictins

El Govern planeja "resignificar' el Valle de los Caídos'" per convertir-lo en un cementiri civil protegit per Patrimoni Nacional i en què les "30.000 víctimes dels dos bancs tinguin pau i respecte", ha avançat la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo. També ha anunciat que la fundació dels benedictins present a la Vall "s'extingirà automàticament".









Calvo, que ha presentat l'avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, ha dit que aquesta "resignificació" es farà en el futur i està encara per estudiar.





Entre les novetats de la llei, destinada fonamentalment a exhumar, identificar i reparar les víctimes, hi ha la futura commemoració de dues dates: el 31 d'octubre, data en què es va aprovar el projecte de Constitució espanyola de 1978 al Congrés dels Diputats i el 8 de maig com efemèride per recordar als que van lluitar contra el nazisme i el feixisme.





Calvo també ha avançat que es canviarà el nom el Panteó d'Homes Il·lustres, on les dones estan "desaparegudes", pel de Panteó d'Espanya, i se li donarà rellevància enterrant-hi a personalitats il·lustres. La vicepresidenta ha fet una encesa reivindicació de Clara Campoamor, la impulsora del vot femení a Espanya, perquè "se li deu la aplicació exacta i precisa de la sobirania popular".





D'altra banda, ha afirmat que la llei pretén "protegir per al futur els arxius de la Presidència de el Govern d'Espanya", tenir "útils" els arxius històrics fins al moment anterior a la democràcia i portar a Espanya arxius de personalitats insignes que es troben fora de país.





SENSE PRESÈNCIA DELS BENEDICTINS





A més, la vicepresidenta primera de el Govern ha anunciat que la fundació dels benedictins present en 'el Valle de los Caídos' "s'extingirà automàticament" perquè "ja no té cap sentit en relació a el nou objectiu de la Vall dels Caiguts en termes de memòria democràtica" .





"La fundació dels benedictins s'extingirà automàticament, no està en l'objectiu dels fins en els quals estarà ' el Valle de los Caídos' i, mentrestant, fins que es produeix l'extinció, hi haurà un règim transitori que regularem mitjançant decret i portarem a el paraigua de protecció i decisió de Consell d'Administració de Patrimoni Nacional, el responsable de la Vall dels Caiguts ", ha subratllat Calvo.









Segons ha assenyalat, amb posterioritat, aniran "avançant en la resignificació" però ha precisat que, "de moment, es convertirà en un veritable cementiri civil, de respecte i de pau de totes les víctimes que són dels dos bàndols".





La vicepresidenta ha insistit que la presència dels benedictins en ' el Valle de los Caídos' és "incompatible" amb la resignificació d'aquest lloc, i ha afegit que tant les fundacions públiques com les privades que tinguin una repercussió pública "no poden enaltir les dictadures ni els totalitarismes ni les figures corresponents ".





"Tot el que tingui repercussió pública no pot estar en aquests fins que estan expressament prohibits per aquesta llei", ha subratllat, a el temps que ha indicat que la norma també retirarà les condecoracions que comporten reconeixement dels qui en l'àmbit de la funció pública, civil o militar, estan o han estat immersos en violacions directes de drets humans bé en el període de la dictadura o posteriorment ".