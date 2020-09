Ken Follet torna amb 'Les tenebres i l'alba': "La Sagrada Família és l'edifici més sorprenent que he vist"

L'escriptor Ken Follet, qui publica 'Les tenebres i l'alba' (Plaza & Janés), preqüela de 'Els pilars de la Terra', ha afirmat que la Sagrada Família de Barcelona és "l'edifici més sorprenent i al·lucinant" que hi hagi vist en la seva vida.









"La catedral més al·lucinant de tot Espanya està a Barcelona i és la Sagrada Família. És l'edifici més sorprenent que he vist en la meva vida, té l'esquelet d'una catedral normal, però després és una cosa sorprenent. A Gaudí no li agradaven les línies rectes, a diferència d'altres arquitectes: un surt dels seus edificis pensant per què no s'utilitzen les corbes ", ha fet broma l'escriptor durant la roda de premsa de presentació del seu nou llibre.





Malgrat que en aquesta roda de premsa virtual han estat presents nombrosos periodistes de diversos països, part de l'acte ha girat sobre la relació entre Follet i Espanya. Així, a l'ésser preguntat per la seva catedral espanyola favorita, l'escriptor britànic ha triat dues --una d'elles, la ja esmentada Sagrada Família--.





"També m'agrada moltíssim la de Vitòria. Els espanyols han estat tan encantadors que tinc una estàtua allà com si fos un sant. Els meus amics es parteixen de riure, però és una cosa meravellosa, de veritat, i crec que ningú ha fet això", ha assenyalat.





Follet ha recordat també el moment en què va presentar a una editorial espanyola 'Els pilars de la terra' l'any 1989 i el va rebutjar. "Em van dir que era molt llarg. L'hi vam vendre a una altra editorial espanyola i el curiós és que es va convertir en el llibre més popular mai publicat a Espanya, una cosa que em causa profunda satisfacció. Va ser un enorme error el d'aquesta editorial", ha assenyalat.





Seguint amb les catedrals, encara que ja fora d'Espanya, l'autor considera un encert la reconstrucció de Notre Dame "tal com era" abans de l'incendi. "Aquesta era la millor opció, és el que la majoria vol, que torni a ser el que era perquè és el que ens agrada. En això sóc un tradicionalista", ha fet broma.





Follet ha explicat que el seu nou llibre, situat en un moment de l'Edat Mitjana en què "es començava a veure la llum", amb el desig dels normands d'entrar a Anglaterra al voltant de al segle XI, coincideix amb moltes de les seves altres històries en "relatar un moviment de la societat cap a la llibertat".





En aquest sentit, sí que creu que hi ha paral·lelismes amb els temps actuals, ja que sempre veu en la Història "dos passos endavant i un cap enrere". "Espero que el que estem veient ara de el populisme i l'augment del racisme en diverses parts de món i els atacs a la democràcia no siguin més que aquest passet cap enrere per després donar dos cap endavant", ha admès.





Preguntat sobre si la pandèmia del coronavirus podria canviar el rumb de les coses, l'escriptor ha admès que l'actual és "un moment difícil". "Espero que els meus néts puguin dir que la segona part de el segle XX i el principi de segle XXI van ser moments d'avanç interromputs per alguna dificultat", ha afegit.





BREXIT I BLACK LIVES MATTER





Pel que fa a més similituds entre la seva nova novel·la i el moment actual, ha alertat sobre com "la supremacia de la llei està sent qüestionada". "Coses que donàvem per fetes durant moltíssimes dècades, com que ningú pot estar per sobre de la llei ... doncs ara veiem que tots els governs del món s'estan qüestionant l'imperi de la llei", ha indicat.





També hi ha espai per a l'esclavitud en la història de 'Les tenebres i l'alba', tot i que Follet reconeix que va abordar aquest tema perquè era un aspecte rellevant de la societat anglosaxona en aquesta època. "No em vaig centrar en això pel Black Lives Matter, el vaig començar a escriure molt abans. Ser fidel a la Història és important i sempre al voltant de l'esclavitud hi haurà drames", ha lamentat.





Finalment, també ha reiterat la seva postura contrària al Brexit. "Estic preocupat per aquesta tendència a el nacionalisme. Jo ja vaig fer un tour per Europa amb altres escriptors per dir als lectors europeus que els seguim estimant i ara tinc la sensació que els meus lectors saben que no forma part d'aquest moviment terrorífic del Brexit per separar d'Europa ", ha conclòs.