El Covid-19 ha deixat 30.000 morts a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimarts 9.437 casos de Covid-19, dels quals 3.022 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 3.023 de dilluns, el que eleva la xifra total de persones infectades a Espanya per coronavirus fins les 603.167.





Així mateix, el departament dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 156 morts per Covid-19 més, 303 en l'última setmana. Per tant, la xifra global de morts per Covid-19 a Espanya se situa en les 30.004 persones.





Actualment hi ha 9.752 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.273 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.229 ingressos i 1.035 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 8,5 per cent.