Rufián es reuneix aquest dimecres per separat amb Pablo Iglesias i Carmen Calvo

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, mantindrà aquest dimecres sengles trobades primer amb el vicepresident de Drets Socials i líder de Podem, Pablo Iglesias, i després amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, per parlar de el nou curs polític i els futurs Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021.









"Parlarem de tot l'escenari que s'obre", va comentar el propi Rufián en una roda de premsa a la cambra baixa a l'anunciar la seva cita amb Iglesias, afavorida pel vicepresident de Drets Socials.





Calvo ja va avançar la setmana passada que anava a obrir una ronda de contactes amb els grups parlamentaris, que va arrencar aquest dilluns amb el PP, i en la qual també inclouria ERC. Però finalment, Rufián es va a veure amb Iglesias abans que amb la número dos de l'Executiu. En concret, la cita amb el líder morat tindrà lloc aquest dimecres al matí i amb la vicepresidenta a la tarda.





Rufián va anticipar la seva intenció de demanar a el Govern de coalició que es recolzi en els seus socis d'investidura per tirar endavant els comptes públics de l'any que ve en comptes de buscar el suport de Ciutadans.





ALERTA CONTRA CIUTADANS

A més, aprofitarà la seva entrevista amb Iglesias per tornar a alertar del que ell anomena "Operació salvar el soldat Ciutadans" que, des del seu punt de vista, "va molt més enllà dels Pressupostos" perquè té com a objectiu que el partit taronja recuperi suport electoral, de manera que el PSOE pugui tenir-lo com a soci en lloc de a Unides Podem.





"Si s'aconsegueix que Ciutadans s'acosti als números de fa any i mig (57 diputats), el PSOE escollir durant 10 o 15 anys entre Ciutadans i Unides Podem i estarà molt més tranquil amb Ciutadans en el Consell de Ministres", va avisar Rufián .





A més, va insistir en la "antinaturalitat" que, al seu parer, suposa "ficar a Cs en l'equació dels Pressupostos". "Si ho fan ho pagaran molt car, el Govern i tot l'esperit de la investidura a curt, mitjà i llarg termini", va remarcar el portaveu d'ERC.