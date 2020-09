La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos per a un home per assetjar la seva veïna amb missatges anònims durant un any

La Fiscalia de Principat d'Astúries sol·licita la pena d'1 any i 8 mesos per a un acusat d'assetjar una veïna amb missatges i trucades anònimes durant més d'un any. La vista oral està assenyalada per a aquest dimecres, 16 de setembre de 2020, al Jutjat penal número 3 d'Oviedo, a les 10.00 hores.









El ministeri fiscal sosté que l'acusat, que coneixia de vista la víctima, perquè tots dos vivien en el mateix edifici, a Oviedo, en una data no determinada de l'any 2016 va començar a hostigar-la procurant mantenir oculta la seva identitat, sota el pretext d'un suposat enamorament.





I així, va començar l'assetjament introduint a la seva bústia diverses missives de forma anònima, en què li deia que li agradava i que el seu era un amor no correspost. Posteriorment va passar a enviar-li cartes segellades, però també de manera anònima, en què li feia veure que la tenia controlada, ja que li deia què pendents portava, com portava els cabells o tenia pintats els llavis.





Temps després, l'acusat va trucar al lloc de treball de la víctima i va intentar fer-se amb el seu contacte, estratègia que va ser advertida per ella. Per intentar identificar l'autor, la dona i una companya van trucar des del telèfon d'aquesta última al número que havia utilitzat l'acusat i ell, creient erròniament que el telèfon era de la denunciant, es va dedicar a partir d'aquest moment a fer constants trucades a aquest dispositiu i a enviar missatges a través de l'aplicació WhatsApp, de vegades fins a 30 diaris.





La víctima i la seva companya van bloquejar el nombre de l'acusat, que llavors va començar a manar constants missatges via SMS i a utilitzar altres números de telèfon diferents. Per intentar que l'acusat cessés en la seva actitud, en dia no precisat, la denunciant, que havia aconseguit finalment conèixer la identitat de l'autor de les trucades i missatges, es va presentar en un bar que ell freqüentava i li va dir terminantment que la deixés tranquil·la.





No obstant això, aquest mateix dia, l'acusat va pujar a la xarxa social Facebook diverses publicacions en què deia que estava enamorat de la denunciant, aportant dades de la roba que ella solia vestir, donant-li amb això a entendre que seguia tenint-la controlada en els seus moviments . A més, va pujar un vídeo de l'establiment on ella treballava, amb referències a la seva vida sentimental.





L'acusat va mantenir aquesta conducta fins a gener de 2018. Aquesta actitud va generar en la dona inseguretat, estrès i ansietat, arribant a rebre assistència mèdica l'11 de gener per una crisi d'ansietat.





La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assetjament de l'article 172 ter.1 del Codi Penal. Concorre la circumstància agreujant de reincidència.





I sol·licita que es condemni a l'acusat a 1 any i 8 mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.





En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal sol·licita que l'acusat indemnitzi la dona amb 3.000 euros pels danys morals causats, més els interessos morals corresponents.