Bahrain i els Emirats Àrabs signen acords de pau amb Israel per normalitzar les seves relacions

Els governs de la Unió dels Emirats Àrabs i Bahrain van signar dimarts sengles acords amb Israel per normalitzar les seves relacions amb el país, durant un acte a la Casa Blanca. El president dels Estats Units, Donald Trump, va definir la jornada com "un dia històric per a la pau a l'Orient Pròxim".





















Per la seva banda, el ministre d'Exteriors emiratí, Abdulá bin Zayed, va dir que Abú Dhabi "està privilegiat per jugar un paper per a la pau", mentre que el president d'Israel, Reuven Rivlin, va convidar delegacions dels Emirats i de Bahrain a fer una visita a Jerusalem després de la signatura dels acords.





El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també va manifestar abans de la signatura a través del seu compte a Twitter que es tracta d'un dia "històric per a Israel", amb què s'arriba a "una pau des de la fortalesa".





A l'inici de la cerimònia, Trump va destacar que la signatura d'aquests acords suposa "l'aurora d'un nou Orient Pròxim". "Estem aquí aquesta tarda per canviar el rumb de la història", va afegir.





OPOSICIÓ PALESTINA

Trump havia indicat minuts abans de la cerimònia que "més països" aconseguiran acords similars amb Israel, enmig de les denúncies de l'Autoritat Palestina, que els considera "una traïció a la causa palestina i a Jerusalem".





EAU i Israel van anunciar el seu acord el 13 d'agost, i Bahrain ho va fer després: són el tercer i quart país, respectivament, a normalitzar les seves relacions amb Israel. El primer va ser Egipte, el 1979, i el segon, Jordània, el 1994.