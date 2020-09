El Govern aplica restriccions a Girona i Salt per frenar la transmissió

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha adoptat des d'aquest dimecres mesures restrictives a Girona i Salt (Girona) per frenar la transmissió de virus de Covid-19 en els municipis, que contemplen la limitació d'aforament en establiments d'hostaleria, tant en interior com en terrassa.





Les ha adoptat en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que entra en vigor aquest dimecres per un període de 15 dies i sense perjudici d'altres de vigència territorial superior.





La Generalitat recomana als ciutadans sortir de domicili només per assistir a la feina, a centres sanitaris, tenir cura de persones grans, menors i dependents, desplaçar-se a entitats financeres, accedir a establiments comercials d'alimentació o altres amb cita prèvia, tenir trobades i realitzar activitats culturals i d'oci amb el seu grup de convivència habitual o renovacions de permisos i documentació oficial, entre d'altres desplaçaments.





Recomana que els contactes es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, a què es poden incorporar famílies pròxims, cuidadors i persones a qui es dóna suport per evitar el seu aïllament, i assenyala que el grup ha de ser el més estable possible.





Les resolucions també remarquen adoptar mesures d'higiene i protecció en els centres de treball, potenciant l'ús del teletreball quan sigui possible, respectar la distància física interpersonal en els comerços i aplicar el pla sectorial de comerç aprovat pel Procicat, limitar al 33% dels actes religiosos, i en les reunions socials de fins a 10 persones no consumir aliments ni begudes.





HOSTALERIA

Pel que fa als establiments d'hostaleria i restauració, la resolució indica que el consum s'ha de realitzar sempre a taula, a l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat amb distància de 1,5 metres entre taules i un màxim de deu persones per cadascuna i l'horari de tancament a la 1 de la matinada.





En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns se situa en el 50%, i en els d'hostaleria i restauració, la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses és del 50%, amb una distància de dos metres entre taules.





La resolució assenyala que es poden dur a terme activitats culturals, tant en recintes estables com a l'aire lliure, sempre que es garanteixi que no es supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Procicat, així com realitzar activitats lúdiques, recreatives i l'obertura d'equipaments esportius, sense superar el 50% de l'aforament.





Les activitats docents, la de lleure infantil i juvenil i les d'intervenció socioeducativa, incloent el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Procicat i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.





Les resolucions indiquen que els desplaçaments per acudir als centres educatius s'han de fer tenint en compte les mesures dirigides a evitar aglomeracions en els accessos, que preveu el Pla d'actuació per al curs 2020-2021.